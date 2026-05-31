Eşini otobüs durağında öldürmüştü: Cinayetten önce iş yerine cenaze çelengi göndermiş!

İstanbul Çatalca’da geçtiğimiz 21 Şubat'ta otobüs durağında bekleyen 41 yaşındaki Gülten Ürkmez’in, boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ürkmez (49) tarafından hayattan koparılmasının ardındaki ürpertici detaylar ortaya çıktı. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, cinayetin anlık bir öfkeyle değil, günlerce ilmek ilmek planlanarak işlendiği gözler önüne serildi.

SİYAH ÇELENK GÖNDERMİŞ!

Hazırlanan fezlekede, kumar ve alkol problemi olan Serkan Ürkmez'in, kendisinden ayrılmak isteyen eşine yönelik tehditkar ve planlı adımları tek tek sıralandı. Zanlının cinayetten kısa süre önce, eşinin iş yerine üzerinde "Ben seni ölümsüz sevdim" yazılı büyük boy bir çelenk gönderdiği, mesajlaşma uygulamasındaki profil resmini ise siyah çelenk görseliyle değiştirdiği tespit edildi.

Bununla da yetinmeyen katil zanlısının, cinayetten bir gün önce sosyal medya hesabından olayda kullandığı ruhsatsız silahın fotoğrafını paylaşarak, "Birazdan her şey son bulacak" notunu düştüğü belirlendi.

'YANLIŞLIKLA OLDU' SAVUNMASI

Korkunç cinayetin ardından motosikletle kaçmaya çalışırken bir tarlada kıskıvrak yakalanan Serkan Ürkmez’in ifadesindeki savunması ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Olay günü alkollü olduğunu iddia eden zanlı, amacının eşini öldürmek olmadığını öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Amacım kendimi öldürmekti. Eşimi durakta görünce konuşmak istedim. Ne olduğunu anlamadan silah ateş aldı, çok üzgünüm. Gönderdiğim çelenk ve sosyal medyadaki silahlı paylaşım da aslında kendi ölüm fermanımdı."

'TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ'

Katil zanlısının "kaza" ve "intihar" savunması, hem Adli Tıp raporu hem de savcılığın titiz incelemesiyle çürüdü.

Adli Tıp Kurumu otopsi raporuna göre, talihsiz kadının yakın mesafeden hedef alınarak vurulduğu belgelendi.

Fezlekede, cinayetin ani gelişmediği, zanlının barışma teklifini reddeden eşine karşı büyük bir husumet besleyerek plan yaptığı vurgulandı. Silah temin eden, eşini motosikletle adım adım takip eden zanlının eyleminin "tasarlayarak ve planlı şekilde" gerçekleştiği net bir dille ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı fezlekede Serkan Ürkmez’in "Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. (AA)