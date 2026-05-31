Kılıçdaroğlu cephesi Mansur Yavaş’tan vazgeçmiyor! En yakınındaki isim açıkladı

Butlan kararıyla CHP'ye atanan Kılıçdaroğlu'nun dün Genel Merkez'de yaptığı konuşma beklenen etkiyi yaratmadı. Aynı saatlerde CHP lideri Özel'in Ankara İl Başkanlığı önünde yaptığı bayramlaşma mitinge döndü, alan hınca hınç doldu.

Yapılan konuşma ve kentlerden kaldırılan otobüslere rağmen katılımın düşük olmasının ardından hedef yine algıya kaydı. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim Bülent Kuşoğlu Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilebileceğini söyledi.

Katıldığı programda Yavaş ile Kılıçdaroğlu'nun arasında bir sorun olmadığını söyleyen Kuşoğlu, "Parti birleştiğinde, ayrışma giderildiğinde Mansur Bey’in karşı tarafta olmasının bir sorun olacağını sanmıyorum. Aralarında herhangi bir problem olduğunu da bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en iddialı kişiyi aday göstereceğiz. Şartlar uygun olursa Mansur Bey de olabilir" ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: İNSANLARIN UMUDUNU TÜKETMEKTENSE SİYASETİ BIRAKIRIM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün tavrını açık açık ortaya koydu. Özgür Özel'in yanında otobüse çıkarak on binlere hitap eden Yavaş, insanların umudunun kendi vefa duygusunun çok çok üzerinde olduğunu ifade edip, "Bu insanların değişim umudu, geleceğe bakma isteği ve ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair inancı, daha güzel bir ülkede yaşama umudu, gençler için, emekliler için daha güzel bir ülkede yaşama umudu, benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir.

Ben daha önce de bu konudaki fikrimi açık açık söylemiştim. İnsanların umudunu tüketecek bir durumda bulunmaktansa, siyaseti dahi bırakacağımı söyledim" dedi.

KURULTAY TARİHİ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Kuşoğlu dünkü yayında kurultayın tarihi için tarafların diyaloğu ve hukukun etkili olacağını söyledi. Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yapılacak olan kurultayda aday olmasını beklemediğini söyledi.