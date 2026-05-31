Barışma bahanesiyle dehşet saçtı: Bir kadın daha boşanmak istediği için öldürüldü!

Olay, gece saatlerinde Merkez Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak üzerinde bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Murat Çelik, bir süredir boşanma sürecinde olduğu eşi Derya Çelik ile yeniden barışmak için bir araya geldi.

Ancak ikili arasında başlayan görüşme, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Çelik, yanında getirdiği tabancayı çekerek eşi Derya Çelik’e ateş etti.

Siteden yükselen silah seslerini duyan komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Derya Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Eşini hayattan koparan cinayet zanlısı Murat Çelik, olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)