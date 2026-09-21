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Halk TV Türkiye Eşi tarafından zorla bindirildiği araçtan atlayan kadın şikayetçi olmadı

Eşi tarafından zorla bindirildiği araçtan atlayan kadın şikayetçi olmadı

Eskişehir'de eşi tarafından zorla bindirildiğini iddia ettiği kamyonetten atlayan Aysun I. eşi Emre I.'dan şikayetçi olmadı.

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Eşi tarafından zorla bindirildiği araçtan atlayan kadın şikayetçi olmadı

Eskişehir'de gece saatlerinde eşi Emre I. tarafından zorla bindirildiğini öne sürdüğü kamyonetten atlayarak yaralanan Aysun I., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

32 yaşındaki kadının şikâyetçi olmaması üzerine, gözaltına alınan Emre I. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ZORLA BİNDİRİLDİĞİ ARAÇTAN ATLAYARAK KURTULDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; önceki gece, Çamlıca Mahallesi'nde bir kadının zorla araca bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emre I.'nın kullandığı 26 APH 574 plakalı kamyoneti takibe alan ekipler, aracı Otogar Kavşağı ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi arasında durdurmak istedi. Bu sırada Aysun I., hareket hâlindeki kamyonetten atlayarak yaralandı.

Eşi tarafından zorla bindirildiği araçtan atlayan kadın şikayetçi olmadı - Resim : 1

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EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Sürücü Emre I., eşinin araçtan atladığı bölgede durdurularak gözaltına alındı. Yaralanan Aysun I. ise ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 1,10 promil alkollü olduğu belirlenen Emre I.'ya toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eşi tarafından zorla bindirildiği araçtan atlayan kadın şikayetçi olmadı - Resim : 3

TABURCU EDİLEN KADIN EŞİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Hastaneden taburcu edilen Aysun I., ifadesinde eşinden şikâyetçi olmadığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesine sevk edilen Emre I. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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