Bağcılar'da skandal görüntüler! Fırıncı kadın çocuklarının önünde darbedildi

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, ekmek fırını işletmecisi Güllü Güneysu ile iş yeri sahibi arasında tahliye konusunda anlaşmazlık yaşandı. İş yeri sahibinin, kontrat süresi 17 Şubat 2027 tarihine kadar devam etmesine rağmen dükkânın tahliye edilmesini istemesi üzerine Güneysu, taşınmak için süre talep etti.

TEZGAHTAKİ YUMURTALARI FIRLATTI

Ekmek fırınına gelen iş yeri sahibinin kayınbiraderi O.Ü. (52) ile Güllü Güneysu arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İçerideki ürünlere zarar veren şüpheli, tezgahta bulunan yumurtaları Güneysu'ya fırlatarak saldırdı. Çocuklarının gözü önünde darbedilen kadının çığlıklarını duyan çevredekiler saldırıya müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yeri sahibinin kayınbiraderinin dükkân içerisindeki ürünlere zarar verdiği, tezgahtaki yumurtaları kadına fırlattığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görüldü.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, ekmek fırını işletmecisi Güllü Güneysu'ya ve iş yerine saldıran O.Ü.'yü gözaltına aldı. Şüphelinin yarın 'Kasten Yaralama' ile 'Tehdit ve Mala Zarar Verme' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(DHA)