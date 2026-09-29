Eşi hakkında soruşturma başlatıldı: Deniz Yavuzyılmaz'dan zehir zemberek sözler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatılmıştı. Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklama yayımladı.

"EŞİM ÜZERİNDEN YAPACAK KADAR ALÇALACAKLARINI TAHMİN ETMİYORDUM."

Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya açıklamasına "AKP'nin yaptığı yolsuzluk..." diyerek başladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunun Dikkatine,

Milletvekilliği görevim süresince;

AKP’nin yaptığı yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararları üzerine kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyorum.

Bu nedenle AKP’nin ve türlü güç odaklarının hedefinde ve tehdidi altında olduğumun farkındayım.

Fon vurgunu konusunda yaptığım açıklamalar ve üzerinde çalıştığım dosyalar nedeniyle AKP’nin saldıracağını biliyordum.

Ama bunu eşim üzerinden yapacak kadar alçalacaklarını tahmin etmiyordum.

Konu, bana dokunamadıklarından ailem üzerinden beni tehdit etmelerinden ibarettir.

Hem geçmişte hem de bugün, geniş bir kadroyla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunların arasında danışmanlarım, çeşitli alanlardaki uzmanlar, hukukçular ve siyasetçiler vardır.

Ortaya atılan asılsız iddianın amacı, fon vurgunu meselesinin konuşulmasını engellemektir.

Bana buradan, hem de eşim üzerinden saldırmak bir itibar suikastı ve susturma girişimidir.

Bu operasyonu yapanlar açıkça şunu diyorlar: “Sen ve partin, bu fon vurgunu meselesini daha fazla kurcalamayın!”

Benim üzerimden tüm milletvekillerine ve ailelerine verilmek istenen bu aşağılık mesajı reddediyorum.

Bu tehdide, bu alçaklığa pabuç bırakacak değilim. AKP’nin yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarının üzerine gitmeye kararlılıkla devam edeceğim."