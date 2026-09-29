Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.

ESKİ DANIŞMANI İFADE VERDİ

TBMM'de yaklaşık iki yıl YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın danışmanlığını yapan Özgün Avcı'nın, Serpil Yavuzyılmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdiği öğrenildi.

YENİ PARTİLİ VEKİLİN EŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avcı'nın ifadeleri doğrultusunda Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın eşi Serpil Yavuzyılmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yağma" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya ilişkin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.