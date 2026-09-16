Esenyurt’ta servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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Esenyurt’ta yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada servis minibüsünün çarptığı 6 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokakta ilerlediği sırada, annesinin yanında bulunan 6 yaşındaki çocuk aniden yola çıktı. Minibüsün çarptığı çocuk, çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 6 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri kazanın ardından minibüs şoförünü gözaltına aldı. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)