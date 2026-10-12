Esenyurt kayyumunun sağ kolu hakkında rüşvet itirafı: 9 milyon TL ve yüz binlerce doları cebe indirmiş!

Esenyurt Belediyesi'nde kayyum Can Aksoy'un sağ kolu olarak görev yapan ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Yusuf Ulutaş hakkındaki soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyada yer alan tanık ve şüpheli ifadelerine göre, belediyedeki bazı ihalelerin belirli şirketlere verilmesi ve yüklenicilerin hak ediş ödemelerini alabilmesi karşılığında yüzde 20 oranında rüşvet istendiği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre iş insanı Halil Yılmaz, biriken ödemelerini tahsil edebilmek için Ulutaş'ın kendisinden 9 milyon TL talep ettiğini, söz konusu parayı Ulutaş'ın makam odasında iki ayrı seferde elden teslim ettiğini beyan etti.

Şüpheli Orhan Yıldırım da hak ediş ödemelerini alabilmek amacıyla Ulutaş'ın makam odasında 300 bin ila 400 bin dolar arasında ödeme yaptığını ifade etti. Yıldırım, son olarak 100 bin doları bizzat teslim ettiğini söyledi.

BAZ KAYITLARI VE PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve emniyet ekiplerinin yaptığı incelemelerde, yüklenici firma hesabına belediyeden hak ediş ödemesi yatırılmasının ardından yaklaşık yüzde 20'lik tutarların aynı gün nakit olarak çekildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Dosyada, parayı çeken şirket çalışanları ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen Anıl Alioğlu'nun, işlemlerden kısa süre sonra Yusuf Ulutaş ile aynı baz istasyonundan sinyal verdiğine ilişkin HTS kayıtlarının da bulunduğu belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki bulgular arasında, zincir marketlere ait alışveriş kartlarının nakde çevrilmesi ve dizüstü bilgisayarların rüşvet olarak verilmesi iddiaları da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediyesi'nde kayyum Can Aksoy'un belediye başkan yardımcılığını yapan Yusuf Ulutaş, bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve hak ediş ödemeleri üzerinden rüşvet alındığı iddiaları kapsamında 7 Ekim'de gözaltına alındı. Ulutaş işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve Türk lirasının yanı sıra altın, ziynet eşyaları, saatler ve silahlar ele geçirildi.

Aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 euro ve 2 milyon 580 bin TL'nin yanı sıra çok sayıda bilezik, kolye, küpe, yüzük ve bileklik bulundu. El konulan eşyalar arasında iki Rolex marka saat ve üç silahın da yer aldığı, silahlardan birinin ruhsatsız olduğu bildirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Ulutaş'ın kız kardeşine 212 milyon TL gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi.