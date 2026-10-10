Esenyurt Belediyesi operasyonu: Kayyumun yardımcısı dahil 17 kişi adliyede!

Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında kayyumun atadığı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 17 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu süreçte müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları inceleniyor.

17 ŞÜPHELİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında 7 Ekim’de düzenlenen operasyonda, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da aralarında yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin sona ermesinin ardından 17 kişi adliyeye sevk edildi.

İŞTE O 17 İSİM

Şüpheliler Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Ünal, Esenyurt Belediyesinin Muhtarlık İşleri Müdürü Ziya Seymen, Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu ve burada çalışan Anıl Alioğlu, belediye çalışanı Edil Kesik ile firma sahipleri ve çalışanlarının da yer aldığı diğer şüpheliler Tuba Ulutaş Şenyürek, Adnan Şenocak, Doğan Can Göksel, Cemalettin Çağlayan, Harun Berber, Salih Yılmaz, Erhan Toprak, Orhan Yıldırım, Ziya Köklü, Halil Yılmaz ve Emrah Koşunalp adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen gözaltındakiler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.