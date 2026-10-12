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Esenler metrosunun yanında erkek cesedi bulundu

Esenler Metro İstasyonu'nun yanında bir erkek cesedi buldu. Ağzından köpük gelen İran uyruklu Mohammad H.'nin vücudunda darp ya da kesik izine rastlanmazken, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Esenler'de metro istasyonu yakınında hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Ağzından köpük geldiği tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği, cesedin İran uyruklu Mohammad H.'ye ait olduğu belirlendi.

Saat 13.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu yanında devriye gezen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk kontrollerde hareketsiz yatan kişinin ağzından köpük geldiği ve vücudunda herhangi bir darp ya da kesik izi bulunmadığı belirlendi.

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CESET MORGA KALDIRILDI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan cesette, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince inceleme yapıldı. İncelemelerde cesedin 27 yaşındaki İran uyruklu Mohammad H.'ye ait olduğu belirlendi.

Mohammad H.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ceset Esenler Metro
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