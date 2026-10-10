Yanan otomobilde ceset bulundu: Soruşturma başlatıldı

Akhisar'ın Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, OTOMOBİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kayalıoğlu Mahallesi'nde yol kenarında yanan otomobili gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

CESET KİMLİK TESPİTİ VE OTOPSİ İÇİN İZMİR ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA