Erkekleri taciz eden kadın hakkında yeni gelişme!
Erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Z.E. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki kadının, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.
İstanbul’da iş yerlerine girerek erkekleri zorla öpmeye çalışan 30 yaşındaki Z.E. hakkında cezai ehliyet incelemesi yapılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerine girerek erkekleri taciz ettiği iddia edilen kişinin kimliğini belirleyen ekipler, Z.E.'yi dün düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Öte yandan, Z.E.'nin psikiyatrik rahatsızlık olan bipolar bozukluk tanısı bulunduğu ileri sürüldü.
CEZAİ EHLİYET TESPİTİ İSTENDİ
Gözaltındaki Z.E., emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan 30 yaşındaki şüpheli hakkında, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi. (DHA)