Halk TV Türkiye Erkekleri taciz eden kadın hakkında yeni gelişme!

Erkekleri taciz eden kadın hakkında yeni gelişme! Erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Z.E. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki kadının, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının tespiti için bir sağlık kuruluşunda gözlem altına alınmasına karar verildi.