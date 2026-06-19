Erhan Karaal'ın kaçırılmasındaki detaylar ortaya çıktı: Taşeron şirket incelemeye alındı

İBB Kültür A.Ş. genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde uğradığı saldırının ardından kopya plakalı bir araca bindirilerek kaçırılmasının ardından Pendik'te bulundu. Karaal'ın "para" için kaçırıldığını ifade etmesinin ardından Kültür A.Ş.'nin hizmet alımı yaptığı şirket incelemeye alındı.

ERHAN KARAAL'IN KAÇIRILMASINDAKİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre Karaal, 17 Haziran akşamı Maltepe'deki evinin önünde darp edilerek bir araca bindirildi. Karaal, bugün sabah saatlerinde kullanılmayan ancak bugün faaliyete geçecek Pendik'teki bir fabrikada çalışan işçiler tarafından bulundu.

İşçilerin, fabrikadan gelen sesleri fark ederek yaptıkları kontrolde elleri ve ayakları bağlı bir kişiyle karşılaştıkları, bu kişinin Erhan Karaal olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Durumun emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ayrıca beyaz bir aracın yanında bulunan ve belinde silah olduğu belirtilen bir kişinin de işçilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığı ifade edildi.

Karaal'ı bulan işçilerin, sağlık ekipleri gelene kadar yanında kaldığı, darp izleri bulunduğunu ve yürümekte güçlük çektiğini gördükleri aktarıldı. Karaal daha sonra sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

TAŞERON ŞİRKET İNCELEMEYE ALINDI

İBB Kültür A.Ş.'de mali işlerden de sorumlu olan Karaal'ın, bir hizmet alımı nedeniyle yaşanan ödeme anlaşmazlığı sonrasında hedef alındığı öne sürüldü. Hizmet alımında belirlenen bedelin tamamı ödenmesine rağmen taraflar arasında alacak konusunda anlaşmazlık yaşandı.

Şirket, hak ettiği tutarın ödenenden daha fazla olduğunu savunurken, ilgili birim ise sözleşmede yer alan bedelin eksiksiz ödendiğini belirtti. Kaçırma olayının da bu anlaşmazlık nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında yalnızca Erhan Karaal'ın değil, aynı birimde görev yapan bazı kişilerin de hedef alınabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, bu nedenle bazı isimler için koruma tedbirlerinin uygulandığı öne sürüldü.

Öte yandan Karaal'ın avukatı ve yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre, Karaal'ın bulunamaması halinde hayatının tehlikede olabileceğine yönelik beyanlarda bulunduğu ifade edildi.

Kaçırılma olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürerken, soruşturmanın hem olayın failleri hem de olası azmettiricileri yönünden çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Savcılık ve emniyet birimlerinin incelemelerinin ardından olayın perde arkasına ilişkin ayrıntıların netlik kazanması bekleniyor.