Erdoğan'ın yeniden adaylığı için bu hiç konuşulmamıştı: Milletvekilinin teklifi ateşi yaktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı, yeni anayasa çalışmaları, parlamenter sisteme dönüş talebi ve muhalefetin tutuklu isimleri Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında yer almayı sürdürürken "yeni bir senaryo" ortaya atıldı.

Gelecek Partisi Bursa Milletvekili Kani Torun tarafından dile getirilen teklife göre Meclis tüm unsurlarıyla komisyon kurarak Anayasa’yı değiştirecek, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülecek ve cumhurbaşkanını Meclis seçecek ancak "farklı şartlarda."

Ankara kulislerinde tartışılan ve Erdoğan'a yeniden adaylığın önünü açan o teklifin detayları ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI İÇİN BU HİÇ KONUŞULMAMIŞTI

Nefes yazarı Nuray Babacan’ın Ankara kulislerinden aktardığına göre, Kani Torun tarafından dile getirilen öneri üzerine iktidar partisi dahil dirsek teması yapılmış. Buna göre önce geniş bir siyasi uzlaşmayla anayasa değişikliği yapılarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi ardından mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem yetkisiz ve sembolik cumhurbaşkanı olarak görev yapmasını öngörülüyor.

Öneri kapsamında Erdoğan’ın siyasette kalmaya devam etmesi, ancak parti yönetimi ve siyaseten sorumsuz, sembolik cumhurbaşkanlığı çerçevesinde bir rol üstlenmesi, ayrıca “yumuşak geçiş” ile siyasi gerilimin azaltılması gerektiğini savunan yorumlar yer alıyor. Bununla birlikte 25 yıllık iktidar sürecinde yapılanların hesabının Erdoğan, ailesi ve yakın çevresi koruma altına alınarak sorulması konuşuluyor.

Anayasa değişikliği süreciyle eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu ve Selahattin Demirtaş gibi bazı siyasi isimlerin serbest bırakılması, seçim sürecinin ise yeni sistem üzerinden yürütülmesi gibi başlıkları da konuşuluyor.

Söz konusu iddialara göre, seçimlerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun dahil olduğu CHP ya da bir başka partinin iktidar olacağı, parlamenter sistemde diploma sorunu kalmayacak İmamoğlu’nun başbakanlık görevine gelebileceği ve Selahattin Demirtaş’ın da DEM ya da kurulacak yeni siyasi partinin başında sürece dahil olabileceği yönünde değerlendirmeler kulislerde tartışılıyor.

MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ ATEŞİ YAKTI

Mevcut sistem içinde yapılacak bir seçimin Türkiye’nin temel sorunlarını çözmeyeceğini dile getiren Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada dile getiren Torun, tartışmaların yalnızca iktidar değişimi üzerinden yürütülmesini eleştirmişti. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ekonomi ve dış politika başta olmak üzere birçok alanda beklentileri karşılamadığını savunan Torun, sistem tartışmasının kişilerden bağımsız ele alınması gerektiğini söyledi.

“İktidardaki arkadaşlarımızın bir kısmının da bu gidişattan rahatsız olduğunu biliyorum” diyen Torun, krizin parti sınırlarını aşan bir yönetim sorununa dönüştüğünü ifade etti.

Konuşmasında “Türkiye’nin önünde iki yol var: Ya kaos ya sistem değişikliği” ifadelerini kullanan Torun, kalıcı çözümün kurumsal yapının yeniden inşasıyla mümkün olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis’teki tüm partilere çağrıda bulunan Torun, yeni bir anayasa masası kurulmasını önererek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için uzlaşma çağrısı yaptı. Yargı müdahaleleri, kayyum uygulamaları ve siyasi kutuplaşmanın sona ermesi gerektiğini belirten Torun, tutuklu siyasetçilerin serbest bırakılmasının ardından adil ve demokratik bir seçim yapılmasını istedi.