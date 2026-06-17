Erdoğan’ın 38 vekil hesabını açık açık yazdı! İktidar medyasından erken seçim kulis

İktidar kulislerinde erken seçim tartışmaları yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Bu karar için 360 milletvekilinin desteği şart. AKP ve MHP’nin sandalye sayısı ise bu rakama yetmediği için gözler, iktidarın ihtiyaç duyduğu 38 milletvekiline çevrildi. İktidar medyası da artık bu hesabı açık açık yapmaya başladı.

İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi, iktidar kulislerinde konuşulan erken seçim senaryolarını yazdı.

Selvi’ye göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Bunun için de 360 milletvekilinin oyu şart.

AKP MEDYASI ARTIK AÇIK AÇIK YAZIYOR: 38 VEKİL LAZIM

AKP ve MHP’nin Meclis’teki toplam sandalye sayısının 322 olduğunu hatırlatan Selvi, iktidarın erken seçim kararını Meclis’e getirebilmesi için 38 milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Selvi, Erdoğan’ın bu desteği garantiye almadan erken seçim kararı için adım atmayacağını ifade etti.

KULİSLERDE SEÇİM TAKVİMİ

Selvi, AKP kulislerinde erken seçim için bazı tarihlerin konuşulduğunu yazdı. Buna göre seçimlerin 2027 yılının ekim ya da kasım ayından önce yapılması beklenmiyor. En geç tarih olarak ise 2028 yılının mart ya da nisan ayı dile getiriliyor.

Selvi’ye göre iktidar, mevcut ekonomik tabloyla seçime gitmek istemiyor. Emekliler, asgari ücretliler ve esnafın ekonomik sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Selvi, hayat pahalılığı ve geçim derdinin AKP tabanını da etkilediğini yazdı.

EKONOMİDE RAHATLAMA HESABI

Yazıda, 2027 yılının vatandaşın ekonomik olarak rahatladığı yıl olması hedeflendiği belirtildi. Selvi, ekonomik sıkıntı sürerken seçime gitmenin iktidar açısından yanlış olacağını savundu. Vatandaşın ekonomik olarak rahatlatılmasının ardından seçime gidilmesinin ise iktidar için avantaj sağlayacağını ifade etti.

İRAN SAVAŞI VE ŞİMŞEK DEĞERLENDİRMESİ

Selvi, ABD-İran savaşının da ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in değerlendirmesine yer veren Selvi, Şimşek’in “İran savaşı nedeniyle ekonomide yaşanan şok, İkinci Dünya savaşından sonra yaşanan en büyük şok oldu” dediğini aktardı.

Selvi’nin yazısına göre Şimşek, savaşın ilk iki ayda ekonomiye maliyetinin 2 milyar dolar olduğunu açıkladı. Yıl boyunca benzer bir tablonun sürmesi halinde kaybın 13-14 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

Selvi, ABD ile İran arasında anlaşma sağlandığını ancak savaşın ekonomiye getirdiği yüklerin bir süre daha devam edeceğini yazdı. Bu nedenle böyle bir ortamda seçime gidilmesinin beklenmediğini ifade etti.

SELVİ 2027 KASIM DEDİ

Selvi, iktidarın baskın seçim hesabına girmesi halinde devlette işlerin duracağını ve her şeyin seçim havasına gireceğini belirtti. Bakanlıkların mevcut çalışmalarına devam ettiğini yazan Selvi, “Net olarak söyleyebilirim ki 2026’da seçim yok. 2027’nin de en erken ekim ya da kasım ayı gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS TAKVİMİ, İMRALI SÜRECİ

Selvi, Meclis’in çalışma takvimine de dikkat çekti. Yazıya göre Meclis, NATO zirvesi nedeniyle 3 Temmuz’da ara verecek. 13 Temmuz’da yeniden açılacak. 15 Temmuz’dan sonra yeni bir yasal düzenleme gelmezse 16 Temmuz’da tatile girecek ve 1 Ekim’de yeniden çalışmaya başlayacak.

Selvi, bu takvime işaret ederek baskın seçim kararının hangi aralıkta alınabileceği sorusunu gündeme taşıdı.

Selvi, seçim takvimi açısından İmralı Süreci'nin de önemli olduğunu yazdı. Terör örgütü PKK’nın çekilmesi gereken yerlerden çekilmediğini ve silah bırakmadığını savunan Selvi, bu nedenle sürecin bekleme moduna geçtiğini belirtti.

Selvi’ye göre PKK’nın silah bırakıp tasfiye edilmesi sağlanmadan seçime gidilmesi beklenmiyor.