Erdoğan'ın son seçim planı kulislerden sızdı: İktidarın esas gündemi NATO bitince geri geldi

NATO Zirvesi sonrasında iç siyasette gözler yeniden Ankara kulislerine çevrildi. AKP'de seçim tarihi, ekonomik kriz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kez aday olması halinde sonraki döneme oğlu Bilal Erdoğan'ı nasıl hazırlayacağına ilişkin AKP içindeki farklı senaryolar kulislerden sızdı.

İKTİDARIN ESAS GÜNDEMİ NATO BİTİNCE GERİ GELDİ

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AKP kulislerinde siyasi gündemin merkezinde yeniden muhalefete yönelik stratejiler, ekonomik kriz, Erdoğan'ın adaylığı ve sonraki dönem yer alıyor. Parti içinde sonbahara doğru siyasi tablonun daha da netleşeceği değerlendirilirken, dış politikadaki gelişmelerin de iç siyaseti doğrudan etkileyeceği konuşuluyor.

AKP'de erken ya da baskın seçim iddiaları konusunda görüş birliği bulunmadığı belirtiliyor.

Parti içinde bazı isimlerin, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı devam ederken seçime gidilmesinin iktidar açısından ciddi risk oluşturacağını savunduğu ifade ediliyor. Bu görüşü dile getirenler, ekonomik sorunlar çözülmeden yapılacak bir seçimin iktidarın aleyhine sonuçlanabileceğini değerlendiriyor.

Kulislerde Gelecek Partisi Milletvekili Kani Torun'un dile getirdiği "güçlendirilmiş parlamenter sisteme yumuşak geçiş" önerisinin de tartışıldığı aktarıldı. Bazı AKP'li isimler öneriyi ilk etapta değerlendirilebilir bulurken, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut sistemi tamamen değiştirmek yerine revize ederek devam etmeyi tercih edeceği yönünde görüş bildirdi.

ERDOĞAN'IN SON SEÇİM PLANI KULİSLERDEN SIZDI

Yazıda dikkat çeken değerlendirmelerden biri de Erdoğan'ın son kez aday olması halinde partiyi yeni döneme hazırlama planına ilişkin oldu.

AKP kulislerinde, Erdoğan'ın kendisinden sonraki döneme yönelik güçlü bir isim hazırlamak istediği, bu kapsamda Bilal Erdoğan'a parti yönetiminde görev verilmesinin ve siyaset ile devlet yönetiminde daha görünür hale getirilmesinin konuşulduğu ifade edildi.

Ancak parti içinde bu senaryoya karşı çıkan isimlerin de bulunduğu, Türkiye'nin demokrasi geleneğinin aile temelli bir siyasi geçişe uygun olmadığını savunan değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

TRUMP VE DIŞ POLİTİKA HESABI

AKP kulislerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi geleceğinin de yakından takip edildiği öne sürüldü.

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın güç kaybetmesi halinde İsrail yanlısı çevrelere daha fazla yakınlaşmasının Türkiye-ABD ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği yönünde değerlendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

DEVA PARTİSİ İÇİN İTTİFAK YORUMU

Yazıda, DEVA Partisi'nin olası yeni ittifak arayışları da kulis başlıkları arasında yer aldı.

AKP çevrelerinde, Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adaylığına yönelik olası planların kendi siyasi çevresinde beklenen ilgiyi görmediği, bazı eski yol arkadaşlarının ise DEVA'nın son aşamada iktidarla yakınlaşarak avantaj elde etmeyi hedeflediği yönünde değerlendirmeler yaptığı aktarıldı.

Babacan, AKP kulislerinde birçok siyasi hesabın seçim yarışından çok muhalefetin zayıflatılması üzerine kurulduğuna ilişkin değerlendirmelerin öne çıktığını belirtti.