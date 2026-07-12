Haziran anketinde çarpıcı sonuç: AKP yalnızca Kılıçdaroğlu'lu senaryoda birinci parti

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Haziran 2026'ya ilişkin yaptığı seçim anketinde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

Yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 36,6'sı Özgür Özel'in başında olduğu CHP'yi tercih ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu senaryoda katılımcıların CHP'yi tercih etme oranı ise yüzde 13,1.

Öte yandan, Özgür Özel'in kurması ihtimal dahilinde olan yeni partinin ise yüzde 27,3 gibi ciddi bir oy potansiyeline sahip olduğu görülüyor.

HAZİRAN ANKETİNDE ÇARPICI SONUÇ

CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partililerin talebinin aksine olağan kurultay düzenleneceğini belirtmesi üzerine Ankara kulisleri, Özgür Özel'in kurmaylarıyla birlikte yeni bir parti kuracağı söylentileriyle hareketlendi.

Bunun üzerine Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Haziran 2026'da üç farklı senaryo ile ilgili bir anket çalışması yürüttü.

Yapılan anketlerde katılımcılara; Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu ve Özgür Özel'in yeni parti kurarak katıldığı seçimlerde tercihlerinin ne olacağı soruları yöneltildi.

AKP YALNIZCA KILIÇDAROĞLU'LU SENARYODA BİRİNCİ PARTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda birinci parti yüzde 24,5 oranla AKP olurken, CHP'nin oyu ise yüzde 13,1'de kalıyor. Aynı senaryoda yüzde 14'lük bir kesimin ise sandığa gitmeyeceğini belirttiği görülüyor.

Kaynak: Türkiye Siyaset Araştırması Haziran 2026

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda ise CHP, yüzde 36,6'lık oran ile hemen ardındaki AKP'ye yüzde 12,1'lik fark atıyor. Bu senaryoda "Oy kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 6,5.

Kaynak: Türkiye Siyaset Araştırması Haziran 2026

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ AKP'YE YÜZDE 3'LÜK FARK ATIYOR

Yeni parti kurma ihtimali bulunan Özgür Özel'in kuracağı bu yeni parti, yüzde 27,3 gibi oldukça yüksek bir oy potansiyeline sahip. Özel'in yeni parti kurduğu senaryoda Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yüzde 9,7'lik bir oy oranı barındırırken, AKP'nin oy oranının ise yüzde 24,3 olduğu görülüyor.