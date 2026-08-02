Erdoğan'ın belediye transferlerindeki asıl hedefi İBB yönetimi mi?

Yerel seçimlerin ardından İstanbul'da 13 olan belediye sayısını transferler ile 19'a çıkaran AKP 'açık kapı' siyasetine devam ediyor. Son olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da tutuklanması ile sadece İstanbul'da tutuklu olan CHP'li belediye başkanlarının sayısı 16'ya yükseldi.

ASIL HEDEF İBB YÖNETİMİNİ Mİ ELE GEÇİRMEK

Belediyelere yapılan operasyonlar ve transferler ile kentte yönettiği belediye sayısında öne geçen AKP'nin asıl amacının başkanlardan ziyade belediye meclis üyelerini de transfer ederek İBB'de çoğunluğu ele geçirmek olduğu konuşulan konular arasında.

10 MECLİS ÜYESİ DAHA AKP'YE GEÇERSE İBB YÖNETİMİ AKP'YE GEÇEBİLİR

Aynı zamamda cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra belediyede başkanvekilliği seçimi olmuş ve CHP'li meclis üyesi Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi. Ancak yapılan son transferlerin ardından meclis dağılımı: Bağımsızlar ile beraber CHP 157, Cumhur İttifakı ise 138 şeklinde oldu.

Halktvcom.tr yazarı İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İBB Meclisi'nde 10 üyenin ya istifa etmesi ya da AKP'ye geçmesi halinde çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçiyor. Hali hazırda tutuklu olan İmamoğlu'nun da cezasının onaylanması halinde belediyede yeniden seçim yapılması gerekiyor. Bu senaryoda İBB yönetimi AKP'ye geçebilir.

İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

CHP’den AK Parti’ye 3 belediye başkanıyla birlikte 2 İBB Meclis üyesi katıldı.

İBB meclisinde tablo:

CHP: 157 (3 bağımsız dahil)

Cumhur: 138

Bu tablo 19 Marttan sonra şöyleydi:

CHP: 186

Cumhur: 130

CHP’den 10 üye daha istifa ederse çoğunluk Cumhur’da olur.

Ardından İmamoğlu’nun cezası onaylanır da yeniden seçim yapılırsa başkanlık AK Parti’ye geçer