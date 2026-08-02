AKP sandıkta alamadığı İstanbul'u 'transferlerle' kazandı: Belediyelerde öne geçti

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da tarihi bir sonuç elde eden CHP, 39 ilçenin 26'sını kazanarak uzun yıllar sonra kentte açık ara üstünlük sağlamıştı. AKP ise 13 ilçe belediyesinde kalmıştı. Ancak seçimlerin ardından yaşanan tutuklamalar, kayyum atamaları, belediye meclislerinde yapılan başkanvekili seçimleri ve parti değiştirmeler dengeleri değiştirdi.

AKP'nin dün İstanbul'da düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda 3 CHP'li belediye başkanını daha bünyesine katmasıyla kentteki tablo tersine döndü. Son durum itibarıyla AKP'nin yönetimindeki belediye sayısı 19'a yükselirken, CHP'nin yönettiği belediye sayısı 18'e geriledi. Esenyurt ve Şişli belediyelerinde ise kayyum yönetimi bulunuyor.

SEÇİM SONUÇLARI BİR YILDA TERSİNE DÖNDÜ

Yerel seçim gecesi İstanbul'da 26-13'lük üstünlük kuran CHP, geçen süre içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle geriye düşürüldü. Bazı belediyelerde başkanların görevden uzaklaştırılması sonrası yapılan başkanvekili seçimlerini AKP kazanırken, bazı CHP'li belediye başkanları ise partilerinden ayrılarak AKP'ye katıldı.

EL DEĞİŞEN BELEDİYELERLE ÖNE GEÇTİLER

Bayrampaşa: Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan ilk başkanvekili seçimini CHP kazandı. AKP'nin itirazı üzerine yenilenen seçimde AKP'li İbrahim Akın belediye başkanvekili oldu.

Beykoz: Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel başkanvekili seçildi. Gürzel daha sonra CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldı.

Çekmeköy: CHP listesinden seçilen Belediye Başkanı Orhan Çerkez, partisinden istifa ederek AKP saflarına geçti.

Esenyurt: CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atandı.

Gaziosmanpaşa: Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından belediye meclisinde yapılan seçimde AKP'li Eray Karadeniz başkanvekili seçildi.

Şile: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanması sonrası CHP'li Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi. Terzi de daha sonra CHP'den ayrılarak AKP'ye katıldı.

Şişli: Belediye Başkanı Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı.

Tuzla: CHP'den seçilen Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de partisinden istifa ederek AKP'ye katılan isimler arasında yer aldı.

AKP BELEDİYE SAYISINDA YENİDEN ÖNE GEÇTİ

İstanbul'da 31 Mart seçimlerinde sandıktan ikinci parti olarak çıkan AKP, seçim sonrasında yaşanan siyasi ve hukuki süreçlerin ardından belediye sayısında yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Son katılımlarla birlikte AKP 19 belediyeyi yönetir hale gelirken, CHP'nin yönetimindeki belediye sayısı 18'e düştü. İki ilçe belediyesi ise kayyum yönetiminde bulunuyor.