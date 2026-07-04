Erdoğan'ı Atatürk'le savunup ötesine de taşıdı: Şimdi O'nun Türkiye'si var

Ergenekon kumpas davasında 41 ay tutuklu kalan ve siyasete CHP'de başladıktan sonra Memleket Partisi ve ardından AKP'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de yaptığı konuşmayla dikkat çekti.

Geçmişte AKP iktidarını sert ifadelerle eleştiren Çelebi, bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği mücadeleyi sürdürdüğünü savundu.

ERDOĞAN'I ATATÜRK'LE SAVUNUP ÖTESİNE DE TAŞIDI

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Mehmet Ali Çelebi, Atatürk ve Erdoğan ifadeleriyle dikkat çekti. "Teğmen Çelebi" olarak da tanınan Mehmet Ali Çelebi, AKP saflarına katılınca "Biz Silivri'deyken iktidar PKK ve FETÖ ile kol kolaydı" sözleriyle eleştirdiği iktidarı övdü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, dün Erdoğan'a, damadı Berat Albayrak'ın Hazine Maliye Bakanı olarak Yüksek Askeri Şura'ya girmesi üzerinden sert çıkışan Çelebi, bugün başka konuştu.

Atatürk'ü rakı bardaklarına değil, füzelere ve uydulara yazdıklarını iddia eden Çelebi, "Mavi gözlü adamın emperyalizme karşı mücadelesini devam ettiren uzun adam Erdoğan'ı selamlıyoruz" sözleriyle Erdoğan'ı savundu.

Erdoğan'ı Atatürk'ün mücadelesini sürdüren lider olarak tanımlayıp "Şimdi vatanımızın üzerine Çelik Kubbe örten Erdoğan Türkiye'si var" sözleriyle ötesine de taşıdı.