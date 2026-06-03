Erdoğan'a sunulacak yeni Anayasa'nın iskeleti kulislerden sızdı

İktidarın yeni Anayasa çalışmalarının geldiği noktaya ilişkin bilgi kulislerden sızdı. Bayramdan önce üst üste iki toplantı yaparak 25'inci toplantıyla çalışmalarını tamamlayan AKP'nin anayasa komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum aşamasına geldi.

Nuray Babacan, mutlak butlan kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu ile tartışmaların yaşandığı gündemde gelinen noktayı aktardı. Daha önce iktidarın, kafasındaki "anayasa planını Meclis’ten referandumsuz geçirmek için yeni siyasi partnerler arayacaklarını" yazan Babacan, Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin koltuk değneği olarak düşünüldüğünü ifade ederek anayasa paketinin içinden çıkacak konuları "Zamanlama manidar" diyerek yazdı.

ERDOĞAN'A SUNULACAK YENİ ANAYASA'NIN İSKELETİ KULİSLERDEN SIZDI

Nefes yazarı Nuray Babacan, CHP’deki "mutlak butlan" tartışmalarının gölgesinde kalan bu sessiz ve derinden yürütülen çalışmanın detaylarını aktardı. İktidarın, hazırlanan bu yeni anayasa iskeletini Meclis’ten referanduma gerek kalmadan geçirebilmek için aradığı siyasi partnerlerin profili ve paketin içeriği dikkat çekti.

Babacan’ın kulis bilgilerine göre; komisyonun hazırladığı taslağın merkezinde hükümet sisteminin revize edilmesi yer aldı.

Taslakta; cumhurbaşkanının yeniden adaylık sürelerinin değiştirilmesi, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının en fazla iki ile sınırlandırılması ve en çok tartışılan konu olan "50 artı 1" kuralının "40 artı 1"e çekilmesi önerileri bulunuyor.

Ayrıca, cumhurbaşkanının aynı zamanda parti genel başkanı olmaması ve bakanların milletvekilleri arasından seçilmesi gibi seçenekler de masada.

DEM’İN GÖNLÜNÜ ALACAK "EŞİT VATANDAŞLIK" VURGUSU

Taslağın siyasi dengeleri gözeten kısımlarında, özellikle İmralı süreci ile uyumlu adımlar öne çıkıyor.

Anayasanın ilk dört maddesinin aynen korunacağı belirtilen çalışmada, "eşit vatandaşlık" ve vatandaşın demokratik haklarına yönelik daha net ve güçlü vurgular yapılması planlanıyor. Bu hamleyle DEM Parti’nin "gönlü alınarak" desteğinin alınması hedefleniyor.

Öte yandan, belediyelerin yetkilerinin kararnamelerle kısıtlandığı bir dönemde "güçlü yerel yönetim" maddelerinin nasıl kurgulanacağı bir açmaz olarak duruyor. Seçim sisteminde "daraltılmış bölge" modeline dönülmesi gibi MHP’nin mesafeli durduğu başlıklar ise "seçenekli" olarak Erdoğan’ın takdirine bırakılmış durumda.

Yeni Anayasa çalışmasındaki zamanlamanın sadece gündem değiştirmek değil, iktidarın ömrünü uzatacak daha geniş bir planın parçası olabileceğine dikkat çeken Babacan, şu soruları sordu: