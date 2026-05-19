İYİ Parti anayasa değişikliği için kırmızı çizgilerini açıkladı

Türkiye siyasetinin yıllardır değişmeyen konularından birisi olan anayasa değişikliği yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Adalet Bakanı Gürlek'in yeni anayasanın gerekliliği hakkındaki açıklamalarının ardından İYİ Parti'nin tutumu açıklandı.

İYİ Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, partisinin kırmızı çizgilerini açıkladı. Mevcut anayasanın hali hazırda 4-5 defa ciddi değişikliklere uğradığını ifade eden Özel, "Anayasaya bir darbe imasında bulunuyorlar ve anayasanın işlevini yitirdiğini, bir darbe ürünü olduğunu, bunun da ülkemize yakışmadığını ifade ediyorlar. Meselemiz esasen anayasamızın bir darbe ürünü olması değil. Çünkü mevcut anayasamız, 1982’den bu yana 4-5 kez çok ciddi değişikliklere uğramış bir anayasa" ifadelerini kullandı.

"İKTİDAR MEVCUT ANAYASAYA DA UYMUYOR"

AKP'nin mevcut anayasa kararlarına da uymadığını ifade eden Özel, AYM kararlarına uyulmadığını hatırlatıp, iktidardan herkesin 'benim anayasam' dediği bir anayasa yapmasının gerçeklikten uzak olduğunu söyledi:

"Bu iktidar Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını da tanımıyor. Yeri geliyor, ortağıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması gerektiğini dahi açıkça dile getiriyor. Bu iktidar tarafından kapsayıcı ve onların deyimiyle bütün insanların ‘benim anayasam’ dediği bir anayasa yapılmasını beklemek gerçeklikten kopukluk gerektiriyor"

KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ AÇIKLADILAR

Özel, konu hakkında paylaştığı videosunda İYİ Parti olarak yeni anayasa yapılabileceğini ancak otoriter bir rejimi tahkim etmeyeceklerinin altını çizerek şunları söyledi: