Bakan Gürlek'ten 'anayasa' açıklaması: İşlevini yitirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu. Akın Gürlek'e AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Bayar Özsoy ile Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Yüce eşlik etti.

Bakan Gürlek burada açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalı" dedi.

'DEVLETİMİZİN DEMİR YUMRUĞUNU İNDİRİYORUZ'

Son dönemde düzenlenen operasyonlara değinen Gürlek, şöyle konuştu:

"Son aylarda yürüttüğümüz amansız mücadeleye hepiniz şahit oluyorsunuz. Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte olağanüstü bir iş birliği içerisinde suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz. Gazi Meclis'imizde yargı paketimize ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir."

MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Suç örgütleri ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Bakan Gürlek, "Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir" dedi.

'MEVCUT ANAYASA ARTIK İŞLEVİNİ YİTİRMİŞTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni anayasa" çağrılarına değinen Gürlek, "Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisi artık zirveye ulaşmıştır. Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri; sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir" diye konuştu.

Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyu dayatılan her gelenin içinde bir şey eklediği, her gidenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde zihnimizde bir reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz." (DHA)