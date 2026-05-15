Dikkat çeken 'mutlak butlan' anketi: AKP ve MHP seçmeni ne diyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2023 Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili "mutlak butlan" dosyası istinaf mahkemesinde. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinin ardından CHP'ye yönelik "mutlak butlan" iddiaları daha fazla konuşulmaya başlandı.

Mutlak butlan ile Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve iade edilmesi talep ediliyor.

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, 28 il, 57 ilçe ve bu ilçelere bağlı 141 mahalle ve köyde bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırmada 18 yaş ve üzeri 2 bin 4 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemi kullanıldı.

Araştırmada katılımcılara, “CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı onaylar mısınız?” sorusu yöneltildi. Ankete göre seçmenin yüzde 69,3’ü böyle bir kararı “onaylamam” cevabını verdi. “Onaylarım” diyenlerin oranı yüzde 19 olurken, kararsızların oranı yüzde 4,2, “fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

CHP'LİLER İSTEMİYOR

Araştırmanın parti seçmenlerine göre dağılımı da dikkat çekti. CHP seçmeninin yüzde 94’ü mutlak butlan kararını onaylamayacağını belirtti. CHP seçmeninde kararı onaylayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 3’te kaldı.

AKP VE MHP SEÇMENİ NE DİYOR?

AKP seçmeninin yüzde 45,9’u CHP’ye yönelik mutlak butlan kararını onaylayacağını belirtirken, yüzde 39,7’si onaylamayacağını söyledi. AKP seçmeninde kararsızların oranı yüzde 4,6, fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 9,8 oldu.

MHP seçmeninde ise “onaylarım” diyenlerin oranı yüzde 40,9, “onaylamam” diyenlerin oranı yüzde 45,5 olarak kaydedildi. Böylece MHP seçmeninde de kararı onaylamayanların oranı onaylayanların üzerinde çıktı.

Muhalefet partilerinin seçmenlerinde de karara karşı çıkma eğilimi yüksek ölçüldü. İYİ Parti seçmeninin yüzde 86,7’si, DEM Parti seçmeninin yüzde 82,8’i, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 74’ü ve “diğer” partilere oy verenlerin yüzde 75,2’si böyle bir kararı onaylamayacağını söyledi.