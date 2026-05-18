Eşine fakirlik belgesi alan AKP'li vekile davaya bakan hakim bile isyan etmiş: Hiç utanmıyor musunuz

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un, miras davasındaki mahkeme masraflarından kaçınmak için eşi Serap Altınsoy adına muhtarlıktan "fakirlik belgesi" alması gündemdeki yerini koruyor.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan; söz konusu davayı gören hakimin, fakirlik belgesinin dosyaya eklenmesine isyan ederek Altınsoy'un avukatlığını üstlenen kızına, "Kızım hiç utanmıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdiğini aktardı.

AKDOĞAN SKANDALIN DETAYLARINI BİR BİR AÇIKLADI

Altınsoy'un "haberim yoktu" şeklindeki savunmasını yalanlayan Akdoğan, sürecin bizzat kızı ve eşi tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Yaklaşık bir ay önce, 27 Nisan 2026 tarihinde başlayan bir duruşmadaki ayrıntıları paylaşan Umut Akdoğan, "Bu fakirlik belgesini alan eşi, dosyaya koyan ise avukat olan kızıdır. Eşi biliyor, kızı biliyor, kendisi mi bilmiyor? Bu külliyen yalandır" dedi.

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy

DAVAYI GÖREN HAKİM BİLE İSYAN ETTİ

Duruşma salonunda yaşanan diyaloğu aktaran Akdoğan, hâkiminin durum karşısındaki şaşkınlığını ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kızı avukat olarak duruşmaya giriyor. Dosyada harç ödenmediği tespit edilince 'fakirlik ilmuhaberi sunduk' diyorlar. Hâkim, milletvekilinin kızına dönüp 'Sen milletvekilinin kızı, müvekkilin de milletvekilinin eşi değil mi?' diye soruyor. 'Evet' yanıtını alınca da altını çizerek soruyor: 'Bunu yapmaya hiç utanmıyor musunuz?'"

Serap Altınsoy - Hüseyin Altınsoy

AKP'Lİ VEKİL FAKİRLİK BELGESİNİ 76 BİN LİRA İÇİN ALMIŞ

"Milletvekilinin karısı beş kardeş. Bu beş kardeşin dördü, erkek kardeşlerine dava açacak. Peki, ne için dava açacak? Malları bölüşmek için dava açacaklar." diyen Akdoğan, AKP Aksaray Milletvekilinin 76 bin lira alabilmek için eşine fakirlik belgesi aldığını söyledi.

Akdoğan skandala sahne olan miras davasıyla ilgili şu detayları anlattı: