Erdoğan kendisi konuşurken YENİ Parti'nin Meclis'i terk etmesi hakkında ilk defa konuştu

Meclis'in yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, konuşmak için kürsüye gelmiş, YENİ Parti grubu ayağa kalkmayarak İstiklal Marşı'nı okumasının ardından Erdoğan'ı dinlemeyerek Genel Kurul'dan ayrılmıştı.

ERDOĞAN'DAN İLK TEPKİ

Bugün, AKP Genel Merkez binasında yapılan Milletvekilleri Buluşması'nda konuşan Erdoğan, YENİ Parti'nin tavrı hakkında ilk defa konuştu. Erdoğan bu hareketi 'çirkin ve nezaket yoksunu' olarak değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Dün Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyor, kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.

Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum.

Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklıselimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız.

Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayet merciimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır...