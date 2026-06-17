Erdoğan imzasıyla ışık hızında terfi! 'Cindy bebek kaymakam' vali yardımcısı oldu

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Samsun'un Ladik ilçesine vekaleten atanan 31 yaşındaki Tuğçe Orhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aylar içinde peş peşe aldığı terfilerle dikkat çekti. Sosyal medyada 'Cindy bebek kaymakam' olarak bilinen Orhan, şubat ayında asaleten atandığı kaymakamlık koltuğundan henüz aylar geçmişken, yayımlanan son kararname ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

VEKALETTEN VALİ YARDIMCILIĞINA UZANAN SÜREÇ

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yılın ekim ayında Tuğçe Orhan'ı Samsun'un Ladik ilçesinde kaymakam olarak vekaleten görevlendirdi. Bu vekalet sürecinin üzerinden yalnızca birkaç ay geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında imzaladığı kararname ile Orhan'ı Ladik Kaymakamı olarak asaleten atadı. Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan yeni atama kararlarıyla ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 yaşındaki genç bürokratı yeniden terfi ettirerek Burdur Vali Yardımcısı kadrosuna taşıdı.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ VE İKİNCİ TERFİ

Sosyal medyada 'Cindy bebek kaymakam' olarak anılmaya başlanan ve görüntüsüyle dikkat çeken Orhan, iktidarın 27 ilçeye yönelik gerçekleştirdiği mevzuat değişikliğinin ardından Orhan'ın da yeni görev yeri netleşti. Gösterdiği performansın ardından aylar içerisinde ikinci kez terfi alan Orhan, Burdur Vali Yardımcısı koltuğuna oturdu.

TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Orhan, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitenin Kamu Yönetimi alanında tamamladı. İçişleri Bakanlığı’nın açtığı 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanan Orhan, mülki idare amirliği mesleğine giriş yaptı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu’da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemeler yürüten Orhan, Türkiye'ye dönerek Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakamlık görevini üstlendi. Tuğçe Orhan, son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atandı.