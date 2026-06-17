27 ilçenin sınıfı değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığının hazırladığı "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık, mülki idare amirlerinin atama ve yer değiştirme esaslarını doğrudan etkileyen bu tebliğle, görev yerlerinin belirlenmesinde esas alınan ilçe sınıflandırmalarını değiştirdi. Düzenleme kapsamında Türkiye genelinde toplam 27 ilçenin sınıfı yeniden şekillendi.

KİMİ BİRİNCİ SINIFA ÇIKTI, KİMİ İKİ DERECE BİRDEN DÜŞTÜ

Bakanlığın yaptığı düzenlemeyle batıdaki ve turistik bölgelerdeki bazı ilçeler en üst idari sınıfa taşındı. Aydın'ın Didim, Kocaeli'nin Dilovası, Manisa'nın Alaşehir ve Sakarya'nın Sapanca ilçeleri 1'inci sınıf ilçeler arasına yükseldi. Hatay'ın Arsuz ilçesi ile Mardin'in Artuklu ilçesi de bir üst sınıfa çıktı.

Buna karşın İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Hazro ve Kocaköy ilçelerini 4'üncü sınıftan 6'ncı sınıfa düşürdü. Karar metninde Artvin'in Yusufeli, Balıkesir'in Marmara, Hatay'ın Hassa ve Trabzon'un Çaykara ilçelerinin sınıflarında da değişikliğe gidildiği yer aldı.

YENİ SINIFLANDIRMA LİSTESİNE GİREN DİĞER İLÇELER

Bakanlığın Resmi Gazete'de yürürlüğe soktuğu yeni sınıflandırmaya dahil ettiği diğer yerler ise şu şekilde sıralandı: Trabzon'da Yomra, Arsin, Çaykara ve Dernekpazarı; Samsun'da Asarcık, 19 Mayıs ve Kavak; Edirne'de Enez ve İpsala; Yozgat'ta Saraykent.

BÜROKRASİDE KADRO DAĞILIMI: İSTANBUL'A 25, ANKARA'YA 20 VALİ YARDIMCISI

Tebliğle birlikte İçişleri Bakanlığı, illerde görev yapacak vali yardımcısı sayılarını gösteren cetveli de güncelledi. Yeni bürokratik dağılıma göre devlet, sadece Ankara'da 20, İstanbul'da 25 ve İzmir'de 14 vali yardımcısı görevlendirecek.

Diğer illerdeki vali yardımcısı kadroları ise şu şekilde belirlendi: Hatay için 11; Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Mersin ve Sakarya için ise 10'ar vali yardımcısı kadrosu öngörüldü. Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı ve yürürlüğe girdi.