Erdal Beşikçioğlu hastanede görüntülendi

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tutuklu bulunduğu Konya'da hastaneye gitti. Hastanede kontrolünden çıkarken bir vatandaş, Beşikçioğlu'nun elleri kelepçeli jandarmaların arasında yürüdüğü anları görüntüledi.

Beşikçioğlu, belediyedeki ihale, imar ve mali işlemler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos günü tutuklandı.

Belediye Başkanı Beşikçioğlu, tutuklanmasının ardından Ankara'da değil Konya'da cezaevine gönderildi. Konya Ereğli Cezaevi’ne sevk edilen Beşikçioğlu, Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde görüldü.

Tomografi bölümünde görülen Beşikçioğlu'nun hastanedeki bir yurttaş tarafından fotoğrafı çekildi. Beşikçioğlu, 2 aylık tutukluluğunun ardından ilk kez görüntülenmiş oldu.

BEŞİKÇİOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bir yıl önce zimmet iddiasıyla görevden uzaklaştırdığı belediye çalışanının rol aldığı eylemler ve etkin pişmanlık ifadesi üzerine 39 kişi ile tutuklandı.

Etimesgut Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanı Serkan Kozan'ın kendileri tarafından görevden uzaklaştırıldığını ve savcılığa şikâyet edildiğini açıklamıştı. Kozan, etkin pişmanlıktan yararlanarak hakkında suç duyurusunda bulunan belediye çalışanları, başkanı dahil birçok insanın üzerine ifade verdi.