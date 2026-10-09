Erciyes'in eteklerinden 'sarı altın' fışkırdı: Milyonlar kazandırıyor

Türkiye'nin çerezlik kabak çekirdeği üretim üssü sayılan Kayseri'de, hasat öncesi tarlalar adeta sarı örtüyle kaplandı. Erciyes Dağı eteklerinde 336 bin dekarda olgunlaşan ürünler, kente milyonlarca liralık gelir sağlarken doğada renk cümbüşü oluşturuyor.

Ülke genelindeki kabak çekirdeği ihtiyacının yüzde 35'lik kısmını tek başına karşılayan kentte, devasa tarlalar havadan görüntülendi. Topraktan yoğun emekle toplanan çerezlik kabaklar, çekirdeklerinden ayrıştırıldıktan sonra kurutma aşamasına alınıyor.

"İNŞALLAH GÜZEL FİYATA SATABİLİRİZ"

Güney Aşağı Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır üretim yapan çiftçi Mehmet Gel, bölgede tarımın her kolunun yürütüldüğünü söyledi. Kayseri'nin sahadaki gücüne değinen Gel, "Türkiye'nin yüzde 30-35'inin kabak çekirdeği üretimi Kayseri'de yapılıyor" dedi.

Arazilerinden dekarda ortalama 130 ila 160 kilogram ürün aldıklarını bildiren üretici Gel, hasat verimini açıkladı. Sahadaki manzarayı öven Gel, "Erciyes eteklerindeki kabaklarımız, sarı görselleriyle çok güzel gözüküyor" dedi. Deneyimli çiftçi, fiyat beklentisini dile getirerek "İnşallah güzel bir fiyata da satabiliriz" diye konuştu.

"SARI ALTIN" İLE GELEN BEREKET

Kabak çekirdeğinin bölge için önemli bir geçim kapısı olduğunu vurgulayan çiftçi Nezir Ötegen, ürünün görsel zenginliğine dikkat çekti. Dağın mevsimsel döngüsünü anlatan Ötegen, "Erciyes'i kışın kar süsler, yazın da kabak çekirdeğinin görselliği süslüyor" dedi. Çekilen ilgiyi aktaran Ötegen, "Fotoğraf sanatçıları için aranıp da bulunamayan görsellik arz ediyor" diye konuştu.

Ürünün değerini belirten Ötegen, "Bundan dolayı da 'sarı altın' olarak değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı. Çiftçilerin sahadaki emeğini özetleyen üretici, "Çiftçilerimiz, son zamanlarda bayağı da ilgi gördü çünkü görsellik bakımından Develi ve Erciyes'e ayrı bir değer katıyor diyebiliriz" dedi. Bereket vurgusu yapan Ötegen, "Hem sofraların bereketi hem de Erciyes'in güneyinde sulu tarıma da ayrı bir değer katıyor" sözlerini kaydetti.

ÜRETİMİN ÜÇTE BİRİ DAĞ ETEKLERİNDE

Ötegen, "Türkiye'deki üretimin 3'te 1'i Erciyes'in güneyi ve doğusundaki Tomarza, Develi, Yeşilhisar bölgelerinde yani Erciyes'in eteklerinde gerçekleştiriliyor" dedi. Ürünün tamamen çerezlik olarak yetiştirildiğini hatırlatan deneyimli üretici, Erciyes Dağı ile sarı altınların manzara açısından birbirini tamamladığını vurguladı.

(AA)