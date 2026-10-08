Tuzlu toprakta bile yetişiyor: Tanesi yarım kilo tartıyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Hicaz narında sezonun ilk hasat heyecanı başladı. Kentteki toplam nar rekoltesinin yüzde 45'ini tek başına karşılayan ilçe, Türkiye genelinde dış pazara ürün gönderen ilk merkez oldu. İlçede 3 bin 700 dekar alanda yürütülen üretimden bu sezon 10 bin ton dolayında rekolte bekleniyor.

Dış ticaret hazırlıklarını değerlendiren İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, "Bu yıl nar ihracatı ilk kez Selçuk ilçesinden başladı" dedi. Meyvelerin yaklaşık 500 gram ağırlığa ulaştığını bildiren Akdoğan, geçen yıl Almanya ve Avusturya dahil sekiz ülkeye ürün gönderildiğini hatırlattı.

TUZLU TOPRAKLAR KAZANÇ KAPISINA DÖNÜŞTÜ

Sofralık tüketimin ötesinde nar ekşisi ve meyve suyu sanayisinde işlenen ürün, tuzlu arazilere kolayca uyum sağlıyor. Arazilerdeki tuz oranının yükseldiğine dikkat çeken Kahraman Akdoğan, "Malumunuz tuzluluk çok arttı" uyarısında bulundu. Üretimin sahadaki önemini vurgulayan Akdoğan, "Selçuk'ta tuzluluk olan bölgelerde nar üretimi, çiftçilerimiz için alternatif bir kazanç kapısı oldu" dedi.

Bitkinin çorak topraklardaki direncine değinen Akdoğan, tarlalardan yüksek dayanıklılık aldıklarını belirterek "Tuzlu topraklara çok dayanıklı bir ürün" değerlendirmesini yaptı. Sezonun getirisinden duydukları memnuniyeti paylaşan Kahraman Akdoğan, "Üreticimiz de biz de bu durumdan çok memnunuz. Çiftçilerimize bir verip bin aldıkları, bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

AKDENİZ'DEN ÖNCE İHRACAT BAŞLADI

İlçede hasat mesaisinin yaklaşık 10 gündür sürdüğünü bildiren Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı, narın stratejik bir ihraç malına dönüştüğünü vurguladı. Türkiye genelinde ilk sevkiyatı başlattıklarını ifade eden Erdallı, "Türkiye'de ilk nar ihracatı ilçemizde başlıyor. Bu çiftçiler için çok önemli" dedi. Bölgenin erkenci hasat avantajına işaret eden Erdallı, "Adana, Antalya, Mersin bölgesinden bile önce ilk nar ihracatı bizden yapılıyor" şeklinde konuştu.

Tarımsal arazilerin geçmişte pamuk ekilen yerler olduğunu aktaran İbrahim Erdallı, "İlçemizin büyük kısmı çorak durumdaki eski pamuk arazileriydi" dedi. Ağaçların olgunluk çağına girdiğini belirten Erdallı, "2000'li yıllardan bu yana dikilen ağaçlar şu an tam verim çağında" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın önde gelen üreticilerine dahi satış yaptıklarını kaydeden Erdallı, "Sadece Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya değil, İtalya ve İspanya gibi nar üreten Avrupa ülkelerine bile buradan ürün gönderiyoruz" diye konuştu.

BENZERSİZ RENGİ İHRACAT TALEBİNİ KATLADI

Fidanların dikildikten 4-5 yıl sonra verime geçtiğini belirten üretici Aziz Taş, ağaçların dikenli sürgünleri nedeniyle yoğun işçilik istediğini kaydetti. Ürünün doğal temizliğini öven Taş, "Meyve suyu için çok temiz bir ürün, diğer meyveler gibi kurt veya sinek yapmıyor" dedi. Yurt dışı pazarlarındaki hareketliliği anlatan deneyimli işletmeci, "Renginden dolayı ihracatta büyük bir talep var" ifadelerini kullandı.

Meyvenin görsel kalitesine değinen üretici, "Bu rengi Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalayamıyorlar" diyerek ilçedeki mikroklimanın farkını anlattı. Pazardaki önceliğin kendi ürünlerine verildiğini vurgulayan Aziz Taş, "Antalya'da da nar üretiliyor ama öncelik her zaman Selçuk'a veriliyor" dedi. Çevre illerden tüccarların ilçeye geldiğini belirten Taş, "Antalyalılar dahi gelip, buradan nar alıp ihracat yapmaya çalışıyor. Buradaki kalite ve renk başka hiçbir yerde yok" diye konuştu.

(DHA)