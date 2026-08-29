El frenini çekmeyi unutunca büyük bir felakete sebep oluyordu! Birkaç metre ile atlatıldı

Elde edilen bilgilere göre, ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Ü.D. tarafından park edilen otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu eğimli yolda hareket etmeye başladı. Birkaç metre ile büyük bir tehlikenin atlatıldığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

OTOMOBİL DOĞALGAZ TESİSLERİNİN BULUNDUĞU ALANA GİRDİ

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki doğalgaz tesislerinin bulunduğu alana girdi. Olası bir patlama veya yangın faciasının eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, otomobil saplandığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. (AA)