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Halk TV Türkiye El frenini çekmeyi unutunca büyük bir felakete sebep oluyordu! Birkaç metre ile atlatıldı

El frenini çekmeyi unutunca büyük bir felakete sebep oluyordu! Birkaç metre ile atlatıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde park edildikten sonra el freninin çekilmediği iddia edilen otomobil, doğalgaz tesislerinin bulunduğu alana girdi.

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El frenini çekmeyi unutunca büyük bir felakete sebep oluyordu! Birkaç metre ile atlatıldı
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Elde edilen bilgilere göre, ​​​​​​​Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Bereket Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Ü.D. tarafından park edilen otomobil, iddiaya göre el freninin çekilmemesi sonucu eğimli yolda hareket etmeye başladı. Birkaç metre ile büyük bir tehlikenin atlatıldığı olayda şans eseri yaralanan olmadı.

El frenini çekmeyi unutunca büyük bir felakete sebep oluyordu! Birkaç metre ile atlatıldı - Resim : 1

Faciadan dönüldü: El freni çekilmeyen araç şarampole uçtuFaciadan dönüldü: El freni çekilmeyen araç şarampole uçtu

OTOMOBİL DOĞALGAZ TESİSLERİNİN BULUNDUĞU ALANA GİRDİ

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki doğalgaz tesislerinin bulunduğu alana girdi. Olası bir patlama veya yangın faciasının eşiğinden dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, otomobil saplandığı yerden vinç yardımıyla çıkarıldı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Kaza Otomobil Doğalgaz
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