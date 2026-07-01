Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir İnanır için duygusal yazı

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'ın ölümünün ardından duygusal bir yazı kaleme aldı.

Bianet'e yazan İmamoğlu, İnanır'ın toplumun ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yakın tarihte yaşanan darbeler, siyasi çatışmalar, terör olayları ve faili meçhul cinayetlere değinen İmamoğlu, Kadir İnanır gibi sanatçıların tüm bu zorluklara rağmen toplumu bir arada tutan isimler olduğunu belirtti.

"KOPUŞLARI ENGELLER, İNSANLARIMIZI BULUŞTURURDU"

"İyi ki Kadir İnanır bu topraklarda yaşadı" diyen İmamoğlu, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin sevdalarını, aşklarını, çilelerini, ortak duygularını yaşayarak, yaşatarak; sanatla, sinema ile bizimle buluşturan ustaları bir bir uğurlamak…Toplumda ortak paydayı oluşturan ve büyüten insanları kaybetmek…

Yakın tarihimizde çok acı olaylara, politik çatışmalara, darbelere şahitlik ettik. Terör, faili meçhul cinayetler, toplumsal hafızamızdan silinmeyen acı olaylar…

Kaybettiğimiz Kadir İnanır ve onun gibi sanatçılar, yazarlar, tiyatrocular hatta sporcular, bütün bu yaşananlara rağmen bizi birbirimize bağlayan işleri, filmleri üretir; yazılar, kitaplar yazar; ihtiyaç olduğunda topluma verdikleri mesajlarla kopuşları engeller; insanlarımızı buluştururdu.

"KADİR İNANIR GERÇEKTEN ÇOK BÜYÜK BİR KAYIPTIR"

Milli ve dini bayramlar, maçlar, ödüllerimiz bizi eşitler, sevindirir ve kucaklaştırırdı. Bugün ise devletin en tepesinden milletin ortak değerleri, siyasete en vahşi şekilde malzeme yapılıyor. İnsanların birbirinden kopuşu, taraf olmayanın bertaraf olması, seçilenlerin yerine kayyım atanması, milli iradenin tutsak edilmesi, adaletin paramparça edilmesi ile karşı karşıyayız.

Bizi, bizim çocukları, milleti ve birliğimizi bu hale getirenleri ve sebeplerini sorgulamak, bu tarihi tehditle mücadele etmek zorundayız. Bu bir siyasi mücadele çağrısı değil, yeniden millet ruhuna dönüş çağrısıdır. Kadir İnanır gerçekten çok büyük bir kayıptır. Ortak değerimiz olan bu insanlar ne yazık ki çok az kaldı.

Bu dünyadan göçerken dahi Kadir İnanır, Kadir ağabey hepimizi birleştirdi, kendimize getirdi. İyi ki Kadir İnanır bu topraklarda yaşadı. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun."