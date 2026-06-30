Türkan Şoray'ın zor anları! Kadir İnanır sorusunu duyunca boğazı düğümlendi

Kadir İnanır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, Sultangazi’deki Yaz Sineması Akşamı ve Söyleşi etkinliğine katıldı. Şoray, Kadir İnanır ile ilgili soruya cevap verirken boğazı düğümlendi.

İnanır'ın vefatından önce söz verdiği için burada olduğunu belirten Şoray, "Bugün buradasınız, geldiniz beni çok mutlu ettiniz. Burada olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Aslında buraya sizlerle beraber olmak için söz verdiğimde bu acı olay olmamıştı." dedi.

Şoray, Kadir İnanır’la ilgili soruya yanıt verirken duygusal anlar yaşadı. Usta sanatçının kelimeleri boğazına düğümlendi.

"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

Yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşayan Şoray, "Gerçekten acımız çok taze. Türk Sineması, dostları, arkadaşları ve meslektaşları için çok büyük bir kayıp. Ama eminim ki sizlerin de kalbinde her zaman olacak. Benim de her zaman kalbimde olacak nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

"Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. O yüzden hüzünlüyüz. Mekanı cennet olsun" diyen Şoray, yapımı süren Sultan Şehir Kültür Adası ve Sinema Müzesi’nin açılışına gelme sözü de verdi.

Söyleşinin ardından Türkan Şoray, katılımcıların sorularını yanıtladı. Program, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmini izlemesiyle sona erdi. (DHA)