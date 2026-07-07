Ekrem İmamoğlu 'Yeni partinin ismi ne olacak?' sorusuna böyle yanıt verdi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün casusluk sorusunda izleyicilerden kendisine yöneltilen "Yeni partinin ismi ne olmalı?" sorusuna, "Liderimize sorun" yanıtını verdi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dün diploma davasında ve casusluk davasında savunma yaptı.

Casusluk davasında konuşan İmamoğlu, destek olmak için duruşmaya gelenlere seslenerek, "Zamanı bitmişleri göndermeye az kaldı" dedi. İzleyicilerden biri ise İmamoğlu'na "Yeni partinin ismi ne olmalı?" diye sordu.

Ekrem İmamoğlu bu soruya, "Liderimize sorun" yanıtını vererek Özgür Özel'i işaret etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna geri göndü. Kılıçdaroğlu ve yönetimi, CHP lideri Özgür Özel ve partililerin "olağanüstü kurultay" çağrılarına kapıyı kapattı. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarını hedef alan açıklamalarda bulundu, milletvekillerinin ihracını istedi ve çok sayıda il başkanını görevden alındı.

Bu gelişmelerin ardından kulislerde Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kuracağı konuşulmaya başlandı.