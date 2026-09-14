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Halk TV Türkiye Ehliyetini 20 gün önce almıştı: 18 yaşındaki Mehmet Ege kazada yaşamını yitirdi

Ehliyetini 20 gün önce almıştı: 18 yaşındaki Mehmet Ege kazada yaşamını yitirdi

Antalya'da alt geçitte motosikletiyle kaza yapan 18 yaşındaki Mehmet Ege Sula hayatını kaybetti. Sula’nın ehliyetini 20 gün önce aldığı belirtildi.

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Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki Tonguç Alt Geçidi'nde meydana geldi. Mehmet Ege Sula’nın kontrolünü kaybettiği motosiklet, Tonguç Alt Geçidi’nde savruldu. Sürücü Sula yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Ehliyetini 20 gün önce almıştı: 18 yaşındaki Mehmet Ege kazada yaşamını yitirdi - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Trafikteki diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin Sula'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ise kaza yerinden sürüklenip 150 metre ileride duran motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından Sula'nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ehliyetini 20 gün önce almıştı: 18 yaşındaki Mehmet Ege kazada yaşamını yitirdi - Resim : 3

EHLİYETİNİ 20 GÜN ÖNCE ALMIŞ

Mehmet Ege Sula'nın ölüm haberini alan yakınları, sabah saatlerinde morga geldi. Yapılan incelemelerin ardından Sula'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Yakınları, bu sırada gözyaşı döktü. Mehmet Ege Sula'nın ehliyetini 20 gün önce aldığı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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