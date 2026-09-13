Son Dakika | Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi
Son dakika haberi... İstanbul'un Esenler ilçesinde 6 araç TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkisinde zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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İstanbul'un Esenler ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Sultangazi TEM Metris Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. (DHA)
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi