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Halk TV Türkiye Son Dakika | Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Son Dakika | Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi

Son dakika haberi... İstanbul'un Esenler ilçesinde 6 araç TEM Otoyolu'nun Sultangazi mevkisinde zincirleme kazaya karıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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İstanbul'un Esenler ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sultangazi TEM Metris Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Son Dakika | Sultangazi'de zincirleme kaza: 6 araç birbirine girdi - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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