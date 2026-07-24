Eğitimde taşeron güzellemesi: Bakan Tekin kadrolu personel alımına kapıları tamamen kapattı

Erzurum Öğretmenevi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında eğitim gündemine dair önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul öğretmenlerinin maaş ve çalışma şartlarına değindi.

"BANA BAŞVURSUN HEMEN SORUŞTURMA AÇAYIM"

Bakan Tekin, "Biz hiçbir öğretmenin hak ettiği ücretin altında çalışmasına müsaade etmeyiz bakanlık olarak. Bu arkadaşlara da söyledim, eğer dediğiniz gibi yapan bir özel okul varsa onu bize hemen şikayet edin. Biz o okulla ilgili gereğini yapalım. Çünkü bizim elimizdeki veriler, elektronik ortamda, özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımızın ortalama 40 bin lira civarında ücret aldıkları gibi bizim elimizdeki veri bu. Somut veri. Eğer asgari, ücretin altında ya da insanı olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım. İllegal yapılar, merdiven altı kurumlar, bizde zaten kaydı yok. 12 bin 500 tane özel okul var. Bu özel okullarda çalışıp, bu tür insanı olmayan koşullarda da ücret alan arkadaşımız varsa bugün hemen bize başvurusunu yapsın. Biz gereğini yapalım." dedi.

OKULLARIN TEMİZLİK VE GÜVENLİĞİ İÇİN 'HİZMET ALIMI' FORMÜLÜ

Toplantıda devlet okullarındaki temizlik ve güvenlik sorunları da gündeme geldi. 2015 yılı öncesinde bu hizmetlerin taşeron firmalar aracılığıyla sorunsuz yürütüldüğünü, ancak personelin kadroya geçirilmesinin ardından okullarda verim düşüklüğü yaşandığını ifade eden Bakan Tekin, "2015 yılına kadar okullarımızda temizlik ve güvenlik diye bir problem yoktu. Niye yoktu, nasıl yapıyorduk biz bu işi? Taşeron üzerinden hizmet alma yöntemiyle yapıyorduk. Sonra taşerondakiler kadroya geçti. Peki, kadroya geçmeden önce okulların temizliğini ve güvenliğini sağlayan bu yaklaşık 60 bin kişi kadroya geçtikten sonra ne oldu da sorun oldu. Okulların anlamda kadrolu, devlet memuru statüsünde kişilerle bu sorunları çözemiyoruz. Aynı kişileri kadroya geçirmeden önce okullar temizleniyordu. Bakın şu anda yaklaşık 55 bin kişi var oradan kalan, 70 bin TYP'li alıyoruz. 120 binden fazla kişi var. Bu süreç daha sağlıklı bir şekilde çözülmesi için şöyle söyleyeyim; 2027 bütçesine biz kadrolu değil ama daha önce olduğu gibi okullarımızda temizlik ve güvenlik hizmeti satın almak üzere bir süreç içerisindeyiz. Tekrar söyleyeyim; kadrolu almakla ilgili bir çalışmamız yok. Yani böyle bir kadro ihdas etmiyoruz. Çünkü elimizde somut bir örnek var" diye konuştu. (DHA)