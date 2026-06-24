AKP'den açlık grevindeki öğretmenler için akılalmaz sözler! '4-5 yıl sonra bu meslek yok, robotlar yapabilir'

Hakları için 10 gündür açlık grevinde olan özel sektör öğretmenleri için AKP'den tepki çeken yorum geldi. AKP kaynakları, "Meslek kolu olarak birine ayrımcılık tanıyamazsınız. 2030’da, 4-5 yıl sonra öğretmenlik diye bir şey yok, hologram görsel anlatım eşliğiyle karanlık odalarda robot anlatımı olabilir” dedi.

Özel sektör öğretmenleri ile mülakat mağduru ataması yapılmayan öğretmenlerin sürdürdüğü açlık grevi 10. gününe girerken, iktidar cephesinden gelen açıklamalar tepki çekti. Öğretmenlerin taban maaş, güvenceli çalışma ve özlük haklarına ilişkin taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP kaynakları, tartışma yaratan ifadeler kullandı.

AKP kaynakları, öğretmenlere yönelik özel bir düzenleme yapılmasının mümkün olmadığını savunarak, “Meslek kolu olarak birine ayrımcılık tanıyamazsınız” görüşünü dile getirdi.

"ROBOT ANLATIMI OLABİLİR"

Aynı değerlendirmede, teknolojik gelişmelerin eğitim alanında köklü değişimlere yol açacağı öne sürülerek, “2030’da 4 5 yıl sonra öğretmenlik diye bir şey yok, hologram görsel anlatım eşliğiyle karanlık odalarda robot anlatımı olabilir” ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

Gazeteci Bala Ateş sosyal medya hesabından AKP kaynaklarından edindiği bilgileri şöyle aktardı:

ÖĞRETMENLER NE İSTİYOR?

Özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru atanamayan eğitimciler, taleplerini “yaşam ve çalışma hakkı” başlığı altında topluyor. Eğitim emekçileri, güvenceli çalışma koşullarının sağlanması ve yıllardır gündemde olan sorunlara çözüm üretilmesi için açlık grevini sürdürüyor.

Öğretmenlerin öne çıkan talepleri arasında özel öğretim kurumlarında çalışan eğitimciler için taban maaş hakkının güvence altına alınması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve özel okullarda insanca çalışma koşullarının sağlanması yer alıyor.

Bunun yanı sıra öğretmenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın daha önce çağrısını yaptığı toplantının gerçekleştirilmesini, Milli Eğitim Komisyonu’nun toplanmasını ve mülakat mağduru öğretmenlere ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınmasını talep ediyor.