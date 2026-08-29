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Halk TV Türkiye Ege Denizi sallandı! Osman Bektaş bu sefer iç ferahlatan açıklama yaptı

Ege Denizi sallandı! Osman Bektaş bu sefer iç ferahlatan açıklama yaptı

Ege Denizi’nde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı endişe yaratırken, Prof. Dr. Osman Bektaş bölgedeki sismik hareketliliğin büyük bir depremin habercisi olmadığını belirterek yüreklere su serpti.

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Ege Denizi sallandı! Osman Bektaş bu sefer iç ferahlatan açıklama yaptı

Ege Denizi'nde saat 15.32'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 56,39 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Datça açıklarında kaydedilen depreme ilişkin ayrıntılar paylaştı.

Ege Denizi sallandı! Osman Bektaş bu sefer iç ferahlatan açıklama yaptı - Resim : 1

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"BÖLGEDEKİ KÜÇÜK DEPREMLERLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Depremin niteliğine ve bölgedeki genel sismik hareketliliğe dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, bu sarsıntının tek başına ele alınmaması gerektiğini vurguladı.

Bektaş, söz konusu 4,1’lik depremin son günlerde Datça–Rodos çevresinde gözlemlenen küçük depremlerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ege Denizi sallandı! Osman Bektaş bu sefer iç ferahlatan açıklama yaptı - Resim : 3

"BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ OLDUĞUNA DAİR KANIT YOK"

Sarsıntı sonrası panik yaşayan vatandaşların içini ferahlatan mesaj ise açıklamanın sonunda geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, mevcut veriler ışığında şu an için bu hareketliliğin büyük bir felakete işaret etmediğini belirterek, "Şimdilik büyük bir depremin habercisi olduğuna dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ege Denizi Deprem Osman Bektaş
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