Edirne'de koruma altındaki çok sayıda çocuk kayıp! Alarm verildi, ekipler harekete geçti

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Edirne'de çocukların koruma altında bulunduğu Çocuk İlk Kabul Merkezi'nde, izin sonrası kuruma dönmeyen çocuklar nedeniyle emniyete başvuruldu. Kurum yetkilisinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Eğitimden Haberler'deki bilgilere göre olayın, 11 Ekim 2026 günü saat 14.30 sıralarında emniyet kayıtlarına geçtiği öğrenildi. Kurumda görevli İ.K., merkezde kalan çok sayıda çocuğun ihtiyaç iznine çıktıktan sonra izin süreleri dolmasına rağmen geri dönmediğini belirterek yetkililere başvurdu.

KURUM GÖREVLİSİ POLİSE BAŞVURDU

Eğitimden Haberler'deki bilgilere göre kurum görevlisi İ.K., Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne giderek çocukların kuruma dönmediğini bildirdi. Görevli, çocukların emniyet ekiplerince bulunarak güvenli şekilde merkeze teslim edilmesini talep etti.

Başvuru sırasında çocukların güvenliğine ilişkin endişelerin de dile getirildiği, herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda sorumlular hakkında kurum adına hukuki yollara başvurulacağının belirtildiği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ ÇOCUKLARI ARIYOR

İhbarın ardından emniyet birimleri, kuruma dönmeyen çocukların bulunması için çalışma başlattı. Çocukların tespit edilerek güvenli biçimde merkeze teslim edilmesine yönelik incelemeler sürüyor.