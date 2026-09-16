Edirne'de kahreden ölüm: 14 yaşındaki çocuk evinin bahçesinde kalp krizi geçirdi

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Paşayiğit Mahallesi'nde yaşanan olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu. Paşayiğit Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Yasin Şişekıran, evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Ailesi ve çevredekilerin durumu fark etmesinin ardından 14 yaşındaki Yasin, özel araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Şişekıran, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Yasin Şişekıran'ın cenazesi, olayın ardından savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

14 yaşındaki öğrencinin ölümü, ailesi ve okul çevresinde büyük üzüntü yarattı. Şişekıran'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıp incelemesinin ardından daha ayrıntılı değerlendirme yapılması bekleniyor.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. (DHA)