Aynaya baktığınızda bunu görüyorsanız dikkat! Kalp krizi ve felç habercisi olabilir

Göz kapakları ve çevresinde oluşan sarı renkli yağ plaklarının, yalnızca estetik bir sorun olmayabileceği ortaya çıktı. Yeni bir araştırmaya göre bu lekeler, kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak gibi ciddi dolaşım sistemi hastalıkları açısından erken uyarı işareti olabilir.

RİSK YAKLAŞIK 3 KAT DAHA FAZLA

ABD’de Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen uluslararası araştırmada, kolesterol ve yağ birikimi nedeniyle göz çevresinde sarı plaklar oluşan yaklaşık 18 bin kişinin verileri sağlıklı bireylerle karşılaştırıldı. Araştırmanın sonuçlarına göre göz çevresinde bu tür lezyonları bulunan kişilerde kalp krizi, inme ve geçici iskemik atak geçirme riskinin, söz konusu plakları olmayanlara kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

“SADECE ESTETİK BİR SORUN DEĞİL”

Araştırmacılar, göz çevresindeki yağ plaklarının kandaki yağ oranından bağımsız olarak da risk göstergesi olabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, göz kapaklarında oluşan bu lekelerin doğrudan kalp krizine neden olmadığını, ancak damar sertliğinin sessiz bir göstergesi olabileceğini belirtti. Bu nedenle söz konusu oluşumların çoğu kişi tarafından yalnızca kozmetik bir problem olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtildi.

ERKEN KARDİYOVASKÜLER TARAMA ÖNERİSİ

Bilim insanları, göz çevresinde sarı lekeler fark eden kişilerin dermatolojik değerlendirmeyle birlikte birincil sağlık kuruluşlarında kardiyovasküler açıdan da değerlendirilmesini önerdi. Uzmanlar ayrıca bu kişilerin tansiyon değerlerinin kontrol edilmesi ve yaşam tarzı konusunda gerekli değerlendirmelerin erken dönemde yapılması gerektiğine dikkat çekti. (DHA)