Devlet yurdunda kalan 13 kayıp çocuk için Bakanlıktan utandıran açıklama!

Edirne'de bir çocuk kabul merkezinden market izni sonrası kuruma dönmeyen 14 çocukla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Çocukların "devlet korumasındaki çocuklar" değil, "düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar" olduğunu belirten Bakanlık, çocuklardan birinin kuruma döndüğünü, diğer 13'ünün bulunması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Edirne'de çocuk kabul merkezinde kalan 14 çocuğun, kendilerine verilen market izninin ardından kuruma dönmemesinin ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "devlet korumasındaki çocuklar kayıp" başlıklı haberlerdeki tanımlamaya itiraz ederek söz konusu çocukların statüsünün doğru aktarılmadığını savundu. Açıklamada, çocukların devlet koruması altındaki çocuklar değil, "düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar" olduğu belirtildi.

BAKANLIK: 13 ÇOCUK ARANIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne İlk Kabul Arda Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edilen 14 çocuğun, 11 Ekim 2026'da kendilerine verilen market izninin ardından kuruluşa geri dönmediğini açıkladı.

Durumun kolluk kuvvetlerine derhal bildirildiğini ve çocukların bulunması için çalışma başlatıldığını belirten Bakanlık, çocuklardan birinin daha sonra kuruma döndüğünü duyurdu. Diğer 13 çocuğun bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İSİMLENDİRME DEĞİŞTİ, KAYIP ÇOCUKLAR SORUSU YANITSIZ KALDI

Bakanlığın açıklamasında öne çıkan nokta, çocukların hangi statüde bulunduğuna ilişkin düzeltme oldu. Çocukların "devlet korumasındaki çocuklar" olarak tanımlanmasının doğru olmadığı vurgulandı; bunun yerine "düzensiz göç kapsamında tespit edilen refakatsiz yabancı uyruklu çocuklar" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kurumdan izinle ayrılan çocukların nasıl geri dönmediği, 13 çocuğun nerede olduğu ve olayın hangi koşullarda gerçekleştiği yanıt bekleyen sorular arasında.

Bakanlık, çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıklarken olayın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir bilgi paylaşmadı. Emniyet birimlerinin incelemesi de sürüyor.