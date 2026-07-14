Eda Ece'den AHBAP açıklaması! 'O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki...'

Eda Ece, yeniden gündeme gelen ödül gecesi konuşması için uzun bir açıklama yaparak özür diledi.

AHBAP soruşturmasının ardından, ünlü oyuncunun, depremzedeler için "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" şeklindeki sözleri sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Instagram hesabından uzun bir açıklama yapan Eda Ece, hayatı boyunca hiçbir zaman AHBAP'a bağışta bulunmadığını ve hiçbir organizasyonlarında yer almadığını açıkladı.

"HİÇBİR ZAMAN TAM OLARAK GÜVENEMEDİM, SEVEMEDİM"

O gece depremzedeler için kullandığı sözler nedeniyle "O kadar üzüldüm, o kadar pişman oldum ki.." diyen ünlü oyuncu, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan yorumlara cevap vermem gerekiyor. 2 gündür söylenenler doğru değil tam tersine, hayatımda hiçbir zaman AHBAP derneğine bağışta bulunmadım. Hiçbir organizasyonlarında yer almadım. Bağış topladıklarında yardım etmedim. Hiçbir paylaşımda halkı bağış yapmaya yönlendirmedim. Çünkü çok yakınım olan bir arkadaşım kendisinin başına gelen, yıllar öncesine dayanan şahsi olarak yaşadığı bir dolandırıcılığı, ve ona yapılan terbiyesizliği bana söylemişti ve bu nedenle hiçbir zaman tam olarak güvenemedim sevemedim. Uzak durdum. Kimsede bana gel demedi zaten.

"BİR TEK DEVLETİMİZ ÇAĞIRDIĞI İÇİN ATV BAĞIŞ YAYININA KATILDIM"

Ama insanlar değişebilir inancıyla karalayacak bir cümlede sarf etmedim amaç çok anlamlıydı ama şahsen katılmadım. Bu konuları zaten adalet inceliyor umarım doğru değildir çok üzücü. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın, oraya yardım aracılığı için katılan meslektaşlarımın iyi niyetle gittiğinden ve olanlardan rahatsızlık duyduğundan eminim zaten aksi olamaz. Bir tek devletimiz çağırdığı için ATV bağış yayınına katıldım.

"HALKLA BERABER EL ELE YAPTIK HİÇBİR ARACI KURUM YOKTU"

Ben ve arkadaşlarım, o dönemki dizi ekibimiz bizzat kendimizin aldığı şeyleri bizzat kendimiz götürdük, hiçbir aracı kurum yada kuruluşla hiçbir hareket yapmadık, kendimiz gittik kendimiz dertlere ortak olmak istedik, kendimiz ziyaret ettik. Hastaneleri gezdik ne ihtiyaç varsa karşılamaya çalıştık. Canla başla ne varsa halkla beraber el ele yaptık hiçbir aracı kurum yoktu. Böyle olmasını istedik bizi izleyen seven insanların yanında olmak istedik.

"ORDA BAŞKA DERNEKLER VARDI ELBET AMA BİZ KENDİMİZ GİTTİK"

O dönemde yaşadığım üzüntüyü hiç unutmadım. Bir ara o kadar kendimi kaptırmıştım ki sen artık git dediler. Şevvalin bana psikolojik destek al dediğini hatırlıyorum gece uyuyamıyordum. Kendimi parçaladım yine olsa yine yaparım. Lafını etmişim gibi algılandı ben tam tersine hiçbirini paylaşmadım. Hiçbir gittiğimiz yere basın çağırmadık. Aklımıza bile gelmedi. Biz öyle bir ekip değildik. Orda başka dernekler vardı elbet ama biz kendimiz gittik.

"TA Kİ HAYATIMIN HATASINI YAPANA KADAR"

Ta ki hayatımın hatasını yapana kadar. Şubattan hazirana kadar bu kabusu yaşadıktan sonra şubat kapağıyla yılın ELLE kızı ödülü bana verilince, biz kapak çekimini bırakıp yardıma koştuğumuz için insanlığımdan dolayı o ödülü bana verdiklerini düşündüğüm için bu konu açıldı yoksa ne alakası var neden bu konuyu açayım, o güne döndüm, konuşmama benim tekrar makyaj yapıp bir elbise giyip çıkmam imkansızdı ağır bir depresyona girmiştim çünkü. Ben empatiden çok çeken bir insanım bunu beni tanıyanlar bilir, ama beni buraya davet edip tekrar hayata karışmamı sağladığınız için teşekkür ederim sayenizde tekrar hayata karıştım deyip yaşadığım acıyı anlatmaya başladım.

"BİR ESPRİ YAPMA GEREĞİ DUYDUM"

Konuşmanın sonunda o kadar ağır hissettim ki bir espri yapma gereği duydum çünkü ben üzüldüğümde bir acı yaşadığımda bunu gülerek atlatıyorum otomatik çıkıyor ağzımdan acılarla böyle baş ediyorum o an bir espri yaptım keşke yapmasaydım. Ve sadece o cümlem paylaşıldı. Dilimi eşek arısı soksaydı. O kadar üzüldüm o kadar pişman oldum ki, böyle bir şey söylememeliydim. Haksızlık ettim. O yüzden bu kadar senedir bana yazılan bütün hakaretleri, çocuğuma kadar edilen küfürleri, sadece üzüntüyle okudum yıllardır ses çıkaramadım bir tek özür diledim onu da kimse duymadı. Hatamı bildiğim için bana köşesinde resmi bir dev gazetede s**t*r git diye küfür yazan gazetecilere bile cevap veremedim. İçime attım. Utandım.

"AMA HATALI BENDİM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Beni yerden yere vurmalarını izledim tam da peşinden hamile kaldım hamileyken de bu kabus devam etti çocuğum 2 yaşına geldi hiç bitmedi bu linç. Ama hatalı bendim. Özür diliyorum. Daha öncede diledim yine diliyorum. Başta depremzede vatandaşlardan ve kırdığım herkesten, devletimizden, oy haklarına karışmak benim haddime değildi gerçekten utanç içindeyim keşke o şakayı yapmasaydım. Haksızlık ettim. Yürekten özür diliyorum. Herkesi çok seviyorum, bu ülke için hepimiz canımızı verecek insanlarız. Ayrımcı bir dil kullanmak benim gibi herkesi seven birinin yapacağı iş değildi. Bana yakışmadı. Tekrar özür diliyorum.

"BİR DAHA BÖYLE BİR HADSİZLİK YAPMAYACAĞIM"

Ömrümde ne kimsenin kötülüğünü istedim, ne bir kimse hakkında kötü söz söyledim. Benim işlerimi izleyip beni sever yada sevmezsiniz ama yeryüzündeki kimseye zarar verecek yapıda bir insan gerçekten değilim. Benden kötülük kimse göremez. Aklıma iyilikten başka bir şey gelmez. Yüreğim böyle değil hamurum böyle kötücül değil, beni tanıyanların bunu bildiğini biliyorum. Tekrar özür diliyorum. Beni linçlemeyen, beni tanıyan seven beni savunmak zorunda hisseden insanlardan da özür diliyorum, benle beraber onlara bu stresi yaşattığım için onlardan da özür diliyorum. Lütfen beni affedin. Bir daha böyle bir hadsizlik yapmayacağım. Çünkü ben bu değilim. Hoşça kalın."