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Halk TV Türkiye E5'te arabanın çarptığı yaya öldü: Trafik kilitlendi

E5'te arabanın çarptığı yaya öldü: Trafik kilitlendi

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde E5 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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E5'te arabanın çarptığı yaya öldü: Trafik kilitlendi

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde E5 kara yolu Bakırköy-İncirli Ankara istikametinde kimliği henüz belirlenemeyen bir yaya, karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla yerde metrelerce sürüklendi. Sağlık ekipleri yayanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kara yolunda yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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YAKLAŞIK İKİ SAAT SÜREN İNCELEME

Yaklaşık iki saat süren incelemelerin ardından yayaya çarpan otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle E5’te uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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