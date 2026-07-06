Dünyanın gözü Ankara'da: Zirve öncesi NATO heyetinden Anıtkabir ziyareti

Türkiye, 2004'ten bu yana ilk kez, 1952'de üye olduğu NATO toplantısına ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi'ne ittifaka üye devletlerin liderleri katılacak.

NATO HEYETİ ANITKABİR'DE

Zirve öncesinde Lüksemburg'un NATO Daimi Temsilcisi Stephan Frederic Müller başkanlığında, NATO nezdindeki daimi temsilciler ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Müller ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan heyet, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heyet adına Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Müller, Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne vurgu yaparak deftere şunları yazdı:

"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babasının mirasını onurlandırmak ve aziz hatıranız huzurunda milletinize duyduğumuz kalıcı saygıyı yeniden teyit etmek üzere birlik içinde toplandık. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde, yüzyıllık ilkeniz olan 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sözünün İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını düşünüyoruz. NATO Ankara Zirvesi münasebetiyle büyük milletinizi ziyaret etme fırsatı dolayısıyla memnuniyetimizi bildiririz."

VON DER LEYEN ANKARA'YA ULAŞTI

Ankara’da düzenlenecek olan 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Leyen'i havalimanına gelişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. (AA)

