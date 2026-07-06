NATO Ankara Zirvesi için 5 soruda kısa rehber

Dünyanın gözü Ankara'da, kritik NATO zirvesi için saatler kaldı... NATO üyesi ülkelerin liderleri, Ankara'da bir araya gelecek ve birliğin geleceğine, bölgenin geleceğine ilişkin önemli gündem maddelerini ele alacak.

1- BU ZİRVE NEDEN ÖNEMLİ?

Bu zirve, NATO'nun sadece yeni savunma harcaması hedeflerini konuşacağı bir toplantı değil.

ABD'nin Avrupa'daki rolünün yeniden tanımlandığı, görev paylaşımının değiştiği ve NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin şekillenmeye başladığı ilk zirve olma potansiyeli taşıyor.

Washington, Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha az yük üstlenmek isterken Avrupa bu boşluğu nasıl dolduracağını tartışıyor.

Ankara'da aslında şu soruya cevap aranacak:

ABD hangi görevleri bırakacak, Avrupa bunları nasıl üstlenecek?

2- ZİRVENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

Temel olarak altı başlık öne çıkıyor:

* Yeni %5 savunma harcaması hedefi

* ABD ile Avrupa arasında yeni görev paylaşımı

* NATO'nun komuta yapısının yeniden düzenlenmesi

* Savunma sanayiinde ortak üretim, mühimmat, tedarik zinciri ve Savunma Sanayii Forumu

* NATO standartlarının geleceği

* Rusya, Ukrayna ve İran

3- TÜRKİYE NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Çünkü Ankara'da konuşulan başlıklarla Türkiye'nin son on yılda yatırım yaptığı alanlar büyük ölçüde örtüşüyor.

Avrupa daha büyük ve hazır bir kara gücü istiyor. Türkiye zaten NATO'nun en büyük ordularından birine sahip.

Avrupa üretim kapasitesini artırmak istiyor. Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde önemli bir sıçrama yaptı.

NATO yeni komuta yapıları oluştururken Türkiye zaten LANDCOM (İzmir), NRDC-Türkiye (İstanbul), Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Hava Üssü gibi ittifakın en kritik altyapılarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

Şimdi bunlara Adana'daki Çok Uluslu Kolordu Karargâhı ile İstanbul Deniz Unsur Komutanlığı da ekleniyor.

Özetle Türkiye artık sadece bir cephe ülkesi değil; planlama yapan, komuta eden, üreten ve NATO'nun güney kanadını organize eden merkez ülkelerden biri olma yolunda ilerliyor.

4- SAVUNMA SANAYİİ FORUMU NEDEN KRİTİK?

Çünkü NATO artık sadece "kim daha çok silah alacak?" sorusunu sormuyor.

Asıl tartışma;

Kim üretecek?

Mühimmat kapasitesi nasıl artırılacak?

Ortak Ar-Ge nasıl yapılacak?

Tedarik zinciri nasıl kurulacak?

Baykar, TUSAŞ, Roketsan ve ASELSAN gibi şirketlerle Türkiye tam da bu tartışmanın merkezinde bulunuyor.

5- TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAMI NE?

Türkiye'nin NATO içindeki askeri ağırlığının artması ile Avrupa'yla siyasi entegrasyonunun artması aynı şey değil.

Askeri kapasitesi, savunma sanayii, coğrafi konumu ve komuta altyapısıyla Türkiye NATO içinde daha merkezi bir rol üstlenebilir.

Ancak bunun Avrupa'yla daha derin siyasi ve ekonomik yakınlaşmaya dönüşmesi; yalnızca savunma iş birliğine değil, müttefiklerle kurulacak güvene ve ortak stratejik önceliklerin güçlenmesine de bağlı.

Kısacası Ankara Zirvesi, NATO'nun yeni görev paylaşımını şekillendirirken, Türkiye'ye de son yıllarda oluşturduğu askeri ve savunma sanayii kapasitesini stratejik etkiye dönüştürme fırsatı sunuyor.