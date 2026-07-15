Dünyanın dört bir yanından bu tost için Adana'ya geliyorlar! 50 yıldır aynı ütüyle yapıyor

Adana'da 15 metrekarelik mütevazı dükkanında 50 yıldır aynı ütüyle tost hazırlayan Tahsin Şengezer, ilginç pişirme yöntemiyle hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Kent kebabı, şalgamı ve şırdanıyla tanınırken, ütüyle yapılan tost da geleneksel lezzetler arasında yer alıyor. Kentin ilk ütü tostçularından olan Tahsin Şengezer, 50 yıldır aynı yöntemle tost hazırlıyor.

Yıllardır aynı lezzeti koruyan Şengezer'in 15 metrekarelik dükkanı hem Adanalıların hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Krom sacdan yapılan ütüsüyle geleneksel yöntemden vazgeçmeyen Tahsin Şengezer, Adana'nın köklü lezzet kültürünü yaşatmaya devam ediyor.

Adana; kebabı, şalgamı ve şırdanının yanı sıra ütü tostu geleneğiyle de dikkat çekiyor.

Kentin ilk ütü tostçularından Tahsin Şengezer, 50 yıldır aynı yöntemle hazırladığı tostlarla geleneği yaşatıyor. Krom sacdan yapılan ütüsüyle tost pişirmeyi sürdürüyor.

"PASLANMADIĞI VE DAYANIKLI OLDUĞU İÇİN BU MALZEMEYİ TERCİH ETTİK"

Ütü tostun üretim hikayesini anlatan Şengezer, “Eskiden büfecilik yapıyorduk, sonraki dönemlerde bu dükkanı açtığımızda ilk kullandığımız makinede sıkıntılar yaşayınca krom sacı düşündük. Paslanmadığı ve dayanıklı olduğu için bu malzemeyi tercih ettik ve ütüde tost yapmaya başladık. O günden bu yana da aynı şekilde devam ediyorum. 15 metrekarelik dükkanımda yaklaşık 50 yıldır aynı ütüyü kullanıyorum. Bu ütü, açtığım ilk günden beri bana dostluk ediyor” dedi.

"GÜZEL YORUMLAR DA GELİYOR, OLUMSUZ YORUMLAR DA OLUYOR"

Ürünlerinin standardını hiç bozmadığını söyleyen Tahsin Şengezer, “Ürünlerimize güzel yorumlar da geliyor, olumsuz yorumlar da oluyor. Bu tamamen damak tadına bağlı. Emekliyim ama evde oturup vakit geçirmek yerine işimle meşgul oluyorum. Sucuk, yumurta, kaşar ve domates kullanarak ürettiğimiz tostlarımız var. Bu ütü de 50 yıldır benimle birlikte. Düzenli bakımını yapıyorum. Kromun paslanmaz özelliği sayesinde yıllardır ilk günkü gibi kullanmaya devam ediyorum” diye konuştu. (DHA)